Ergebnisse der Kommunalwahl in Ingolstadt: Überraschung bahnt sich an - inklusive Nachspiel

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Ingolstadt: Oberbürgermeister und Stadtrat im Überblick.

Am 15. März 2020 ist Kommunalwahl in Bayern .

. In Ingolstadt werden dabei Oberbürgermeister und Stadtrat gewählt.

werden dabei und gewählt. Hier erhalten Sie alle Ergebnisse der Kommunalwahl in Ingoldstadt. Diejenigen aus ganz Bayern gibt es hier.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Stadtratswahlen +++

Update um 20.33 Uhr: Nur leichter Veränderungen bei der OB-Wahl in Ingolstadt: Amtsinhaber Lösel kommt auf 33,8 Prozent, SPD-Kandidat Scharpf auf 33,6 Prozent. Eine Stichwahl muss entscheiden.

Update um 19.05 Uhr: Bei der OB-Wahl in Ingolstadt zeichnet sich eine Stichwahl ab. Christian Scharpf (SPD) liegt nach ersten Hochrechnungen mit 33,6 Prozent der Stimmen knapp vor Amtsinhaber Christian Lösel (CSU, 33,2 Prozent).

Update vom 15. März 2020, 18.03 Uhr: Die Wahllokale in Ingolstadt haben inzwischen geschlossen, die Stimmen werden nun ausgezählt.

Kommunalwahl 2020 in Ingolstadt: Ergebnisse - OB-Wahl und Stadtrat

Ingolstadt - Diesen Sonntag sollten sich die Ingolstädter merken: Am 15. März 2020 können sie aufs Neue bestimmen, welche kommunalen Vertreter in den kommenden sechs Jahren die politische Verantwortung für ihre Stadt tragen sollen.

In diesem Artikel informiert sie merkur.de* über die Ämter, die zu vergeben sind, und hält sie nach der Stimmabgabe über alle Ergebnisse und Zahlen und News zur Kommunalwahl in Ingolstadt 2020 auf dem Laufenden, genau wie bei den Umfragen aus Ingolstadt*. Für Nachrichten aus ganz Bayern sind Sie auf unserer Themenseite an der richtigen Adresse. Der BR berichtet übrigens live zu Kommunalwahl 2020, alle Programm-Termine und den Livestream finden Sie hier. Für München gibt es einen separaten Live-Ticker zur Kommunalwahl, genauso wie es für Bayern einen gesamten News-Ticker gibt.

OB-Wahl in Ingolstadt 2020: Wer sind die Kandidaten?

Bei der Wahl zum Oberbürgermeister (OB) geht die CSU mit dem Amtsinhaber Christian Lösel ins Rennen. Sein Hauptkonkurrent ist Christian Scharpf (SPD) - eine Stichwahl* ist nach Ansicht von Beobachtern durchaus denkbar. Bei der letzten Wahl erzielte Lösel schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Dass es diesmal anders ist, mag auch an diesem Skandal um den OB liegen.

Das sind die weiteren OB-Kandidaten für Ingolstadt:

Petra Kleine (Grüne)

Hans Stachel (Freie Wähler)

Raimund Köstler (ÖDP)

Jakob Schäuble (FDP)

Christian Lange (BGI)

Christian Pauling (Die Linke)

Jürgen Köhler (UDI)

Mehr erfahren Sie in den gesammelten Porträts aller Kandidaten. Merkur.de* hat alle Ingolstädter OB-Kandidaten um Statements zu ihrer OB-Kandidatur 2020 gefragt.

Kommunalwahl in Bayern 2020: Wann gibt es Ergebnisse aus Ingolstadt?

In Ingolstadt werden bei der Kommunalwahl 2020 auch neue Stadtrats-Mitglieder bestimmt. Der Stadtrat Ingolstadt hat 50 Sitze - entsprechend darf jeder Wahlberechtigte bei dieser Wahl 50 Kreuze machen. Dabei ist auf dasrichtige Ausfüllen der Stimmzettel zu achten.

Die Wähler entscheiden demnach nicht nur über eine feststehende Liste, sondern über einzelne Kandidaten auf den Listen. Wer es am 15. März 2020, oder bei einer möglichen Stichwahl am 29. März, nicht ins Wahllokal* schafft, kann per Briefwahl* seine Stimme abgeben.

Stadtratswahl in Ingolstadt 2020: Wann gibt es Ergebnisse?

Das kommunale Parlament der eigenen Stadt ist für viele Wähler besonders interessant. Der Stadtrat Ingolstadt hat neben seinen 50 Mitgliedern überdies drei Ortssprecher für die Stadtteile Brunnenreuth, Hagau und Irgertsheim. Sie beraten das Gremium, das aktuell folgendermaßen besetzt ist:

Partei/Liste Sitze CSU 22 SPD 9 Grüne 5 UDI 4 Freie Wähler 3 BGI 3 ÖDP 2 GLI 1

Für die Information vor dem Wahltag finden Sie an dieser Stelle eine Übersicht der Stadtratskandidaten Ingolstadt 2020 mit Kurz-Porträts.

Der Stadtrat entspricht dem Gemeinderat* in den Gemeinden. Während man damit rechnen kann, dass bei den abgegebenen Stimmen für Bürgermeister und Landräte* die Ergebnisse der Kommunalwahl Bayern 2020* bereits am Wahlabend feststehen, müssen sich die Wahlberechtigten bei den kommunalen Gremien länger gedulden

Der Zeitaufwand ist wesentlich größer als bei den Personenwahlen, denn die Wähler können eine Vielzahl von Stimmen kumulieren oder panaschieren* und damit aktiv die Reihenfolge der Parteilisten beeinflussen.

Sobald es erste Ergebnisse zur Kommunalwahl Ingolstadt 2020 gibt, erfahren Sie es hier auf merkur.de.

