Schrecklicher Unfall: Arbeiter stürzt in Aufzugschacht - und stirbt

Zwölf Meter in die Tiefe gestürzt ist ein Arbeiter in Ingolstadt. Der Mann starb - die Staatsanwaltschaft hat eine Prüfung angeordnet.

Ingolstadt - Bei einem Betriebsunfall ist ein 55 Jahre alter Arbeiter am Dienstag in Ingolstadt zwölf Meter tief in einen Aufzugschacht gefallen. Er erlang seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Nach Polizeiangaben war der Mann am frühen Morgen in einer Halle für Karosseriebau mit einem elektrischen Lastendreirad gefahren.

Aus ungeklärter Ursache prallte er damit gegen die Tür des Lastenaufzugs. Dort entstand ein Spalt, durch den der Mann in die Tiefe stürzte. Zur Betreuung von Angehörigen und Mitarbeitern wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen. Die Staatsanwaltschaft gab eine technische Prüfung des Lastendreirads und der Aufzuganlage in Auftrag.

Zu einem anderen schlimmen Unfall bei Reparaturarbeiten an einem Aufzug war es Anfang August in Hamburg gekommen. Dort stürzte der Aufzug auf einen Techniker herab.

dpa