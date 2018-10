Unbekannte sprengen in Ingolstadt Geldautomaten in die Luft - Täter auf der Flucht

In Ingolstadt haben Unbekannte einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. (Symbolbild).

Polizei bittet um Mithilfe

In Ingolstadt haben Unbekannte einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Es ist nicht das erste Mal, das so etwas in Oberbayern in jüngster Zeit passiert.