Verfolgungsjagd auf Autobahn: Audifahrer flieht über 100 Kilometer vor Polizei

Mit Geschwindigkeiten über 200 km/h hielt ein 22-Jähriger die Polizei in Atem. Er fuhr bei seiner 100 Kilometer langen Irrfahrt über drei Autobahnen.

Ingolstadt - Ein Audifahrer hielt die Beamten in Ingolstadt in Atem. So berichtet der Donaukurier, dass bei der Verkehrspolizei in Feucht ein Notruf einging, bei dem mitgeteilt wurde, dass ein schwarzer Audi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der A73 von der A6 kommend unterwegs sei. Auf seiner rund 100 Kilometer langen Flucht vor der Polizei gefährdete er demnach mehrere Verkehrsteilnehmer stark. Teilweise war er mit über 200 km/h unterwegs.

Mehrere Einsatzfahrzeuge machten sich am Montagabend unverzüglich auf den Weg, um den Fahrer einzuholen. Dies gelang den Polizisten schließlich auf der A9. Sie hielten jedoch zunächst ausreichend Abstand, um den Fahrer als auch andere Verkehrsteilnehmer bei einer möglichen Kollision nicht zu gefährden. Eines der Polizeiautos war mit einer Überwachungskamera ausgestattet.

Mann rast mit Audi über Autobahn: Erster Zugriffsversuch der Polizei scheiterte

Bereits nach einer kurzen Fahrdauer mussten die Feuchter Beamten, an die Kollegen aus Ingolstadt übergeben, da der Fahrer deren Zuständigkeitsbereich verließ.

Den Beamten gelang es zunächst nicht, den Audi zu stoppen, da der 22-Jährige in äußerst gefährlicher Weise den Polizeiwagen rechts überholte und den Beamten so davon fuhr. Der Fahrer setzte seine Fahrt bis zur Ausfahrt Ingolstadt-Nord fort. Dann verließ er die Autobahn und setzte seine Irrfahrt auf der B16a Richtung Vohburg/Münchsmünster fort.

Polizei sucht Zeugen nach Irrfahrt über Autobahn

Die Beamten konnten den jungen Mann schließlich an seinem Wohnort anhalten. Als der Zugriff erfolgte und die Beamten den Flüchtigen in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sich dieser heftig und bespuckte sogar die Beamten. Den Polizisten gelang dann trotz der massiven Gegenwehr die Festnahme und der 22-Jährige, wurde aufgrund seiner psychischen Erkrankung zur Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Beschlagnahmung von Führerschein und Fahrzeug wurde durch einen Richter angeordnet.

Die Polizei bittet jetzt um Hilfe bei der Suche nach Hinweisen zum Tathergang und Zeugen, die die Fahrt gesehen haben. Sie möchten sich bitte bei der Verkehrspolizei unter Telefonnummer (0841) 9343-4410 melden.

Stephanie Estermaier

