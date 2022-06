Biker gerät auf Gegenfahrbahn und kracht frontal in Kleintransporter - er stirbt noch vor Ort

Bundesstraße Stunden gesperrt

Auf der B13 bei Pfaffenhofen (Bayern) hat sich ein schlimmer Unfall ereignet. Ein Biker starb, der Fahrer eines Kleintransporters wurde verletzt.

Pfaffehofen an der Ilm - Am Freitag (17. Juni) kam es gegen 16.50 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B13. Ein Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen kam dabei ums Leben.

Unfall auf B13 bei Pfaffenhofen: Motorradfahrer kommt auf Gegenfahrbahn

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 67-Jährige mit seinem Kraftrad von Pfaffenhofen in Richtung Pörnbach. Zeitgleich war ein 39-Jähriger mit seinem Kleintransporter in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Zwischen Pfaffenhofen und Haimpertshofen - kurz vor Haimpertshofen - kam der 67-jährige Kradfahrer aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er stieß frontal mit dem Kleintransporter zusammen.

Biker stirbt bei Unfall auf B13 bei Pfaffenhofen

„Durch den heftigen Aufprall erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb“, teilte die Polizei mit. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt gab ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag, um den genauen Hergang zu klären.

Am Kraftrad entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden, am Kleintransporter ein massiver Frontschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die B13 war für ungefähr 3,5 Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt. (kam)

