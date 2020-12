Serien-Einbrecher geschnappt: Er war in ganz Bayern auf Diebestour - und saß sogar zwischenzeitlich im Knast

16 Einbrüche werden ihm zur Last gelegt

von Thomas Eldersch

Dank der engen Zusammenarbeit verschiedener Präsidien konnte die Polizei nach einem Jahr einen Serien-Einbrecher schnappen. Er saß in dieser Zeit sogar einmal im Gefängnis.

Nach einjährigen Ermittlungen gelang der Polizei in Ingolstadt* der Erfolg.

Sie fassten einen Serien-Einbrecher, der in ganz Bayern sein Unwesen trieb.

Insgesamt kam so Beute im fünfstelligen Euro-Bereich zusammen.

Ingolstadt - Die Geschichte hätte ein Krimi-Autor nicht besser schreiben können. Durch harte Ermittlungsarbeit und ein bisschen Glück kam die Polizei auf die Spur eines Serien-Einbrechers. Innerhalb eines Jahres soll der Mann 16 Einbrüche verübt haben. Eine dieser Diebestouren wurde ihm zum Verhängnis - aber erst ein halbes Jahr später.

Serien-Einbrecher geschnappt: Einbruch in Altenheim führt die Ermittler die richtige Spur

Im Oktober 2019 nahm die Einbruchsserie des tatverdächtigen 44-Jährigen ihren Anfang. In ganz Bayern wurden Fälle von Einbrüchen in Einfamilienhäusern, Pfarrämtern, Vereins- und Altenheimen gemeldet. Ein halbes Jahr kam die Polizei bei ihren Ermittlungen nicht weiter. Dann im Mai dieses Jahres die Wende. Wieder ein Einbruch in einem Altenheim. Unweit der Einrichtung im oberbayerischen Odelzhausen (Landkreis Dachau) fassten die Beamten einen Mann, der sich mit Einbruchswerkzeug und Bargeld aus dem Staub machen wollte, so steht es in einer Pressemeldung der Polizei Oberbayern Nord.

Ohne zu wissen, wen sie da geschnappt hatten, wurde der 44-Jährige in Untersuchungshaft genommen. Nach mehreren Wochen in Gewahrsam kam es zu einem Haftprüfungstermin. Dabei entschied das Gericht in München, den Einbrecher gegen eine Meldeauflage wieder auf freien Fuß zu setzen. Man wusste dort nicht, wen man da vor sich hatte. Die Festnahme des 44-jährigen Deutschen blieb aber im knapp 80 Kilometer entfernten Ingolstadt* nicht unbemerkt. Dort beschäftigten sich Beamte des für Eigentumskriminalität zuständige Kommissariat 2 bereits seit einem halben Jahr mit der bayernweiten Einbruchsserie. Und für sie war schnell klar. Der Fall in Odelzhausen war nur die Spitze des Eisbergs.

Bayern: Serien-Einbrecher geschnappt - Akribische Polizeiarbeit führt zum Erfolg

Sie waren sich sicher, der Mann der im Landkreis Dachau geschnappt wurde, hatte noch öfter zugeschlagen. In Zusammenarbeit mit den Polizeipräsidien Oberbayern Süd, Niederbayern, Oberpfalz, Ober- und Mittelfranken glichen sie noch einmal alle Spuren, die an den anderen Tatorten hinterlassen wurden, mit dem Einbruch in Odelzhausen ab. Dann entdeckten sie, dass bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Stammham (Landkreis Eichstätt) DNA-Spuren gesichert werden konnten. Ein Gutachten ergab, dass sie zu dem 44-Jährigen passten. Auch an anderen Tatorten fanden die Polizisten Hinweise auf den Tatverdächtigen.

Kurze Zeit später erließ die Staatsanwaltschaft Ingolstadt - welche die Leitung des Gesamtverfahrens inzwischen übernommen hatte - einen Haftbefehl für den Mann. Beamte der Kripo Nürnberg* und Zivilpolizisten des Präsidiums in Niederbayern nahmen den 44-Jährigen dann am 22. Oktober bei seinem Bruder in Schöllnach (Landkreis Deggendorf) fest.

Serien-Einbrecher geschnappt in Bayern: Beute im fünfstelligen Euro-Bereich gestohlen

Inzwischen sitzt der mutmaßliche Serien-Einbrecher in der JVA Augsburg-Gablingen. Ihm werden insgesamt 16 Einbrüche zur Last gelegt. Zwischen 31. Oktober 2019 und 21. Oktober 2020 soll er in den Landkreisen Eichstätt, Kelheim, Traunstein, Regensburg, Nürnberg-Land, Wunsiedel, Dachau und Pfaffenhofen zugeschlagen haben. Seinen letzten Einbruch verübte der Mann in einem Pfarrheim in Tittmoning (Landkreis Traunstein) einen Tag bevor er festgenommen wurde. Insgesamt stahl der 44-Jährige Beute im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

