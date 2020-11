Polizei gibt auf: Ochse entwischt aus Schlachthof - und ist selbst mit Hightech nicht mehr zu finden

Mehrtägige Suche

Dem Schlachter nochmal von der Schippe gesprungen ist ein Ochse in Oberbayern. Polizei und Feuerwehr, Jäger und Hund - alle Suchbemühungen blieben erfolglos.

Brunnen - Im oberbayerischen Brunnen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist ein Ochse aus einem Schlachthof entwischt. Am Wochenende suchten Polizei, Feuerwehr und Jäger nach dem Tier - ohne Erfolg. Die Polizei stellte die Suche nach eigenen Angaben am Sonntag ein. Es scheine keine Gefahr vom Tier auszugehen, zudem habe man keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Ochsen.

Bayern: Ochse flüchtet aus Schlafhof - Streifen, Jäger, Hund und Drohne im Einsatz

Als ahnte er, was ihm bevorsteht, war der Ochs am Freitagnachmittag beim Ausladen an einem Schlachthof wenige Kilometer von Ingolstadt entfernt entkommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Streifen der umliegenden Polizeidienststellen, ein Hundeführer und Jäger hätten daraufhin eine große Suchaktion begonnen. Die Feuerwehr habe zusätzlich mit einer Drohne mit Wärmebildkamera nach dem 500 Kilogramm schweren Tier gesucht.

Ingolstadt: Ochse entwischt - und bleibt selbst mit Hubschrauber-Hilfe unauffindbar

Nachdem die Suche am Freitag keinen Erfolg gebracht hatte, wurde sie nach Polizeiangaben am Samstag fortgesetzt. Hierbei sei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Trotz „vielversprechender Spur“, die ein Jagdhund gewittert hatte, verlor sich die Fährte des Tiers allerdings.

Das Urbild (oder -viech) aller entlaufenen Rinder ist seit 2011 die Kuh „Yvonne“. Kein tierisches Happyend fand hingegen im Juni der Fall eines ausgebüxten Ochsen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen - die Polizei erschoss das Tier, wie Merkur.de* berichtete. (dpa/fn) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.