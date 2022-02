Brand in Einfamilienhaus: Eine Person stirbt im Feuer - Identität noch unklar

Von: Helena Grillenberger

Nach einem Feuer in Berg im Gau konnte eine Person nur noch tot geborgen werden. © Vifogra

In einem Einfamilienhaus in Berg im Gau ist ein Feuer ausgebrochen. Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden.

Berg im Gau - In einem Einfamilienhaus in Berg im Gau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ist am Mittwochabend (9. Februar) ein Feuer ausgebrochen. Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach haben um 22.13 Uhr Anwohner ein Feuer in einem Wohnhaus in der Zeller Straße gemeldet. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr trafen nur kurze Zeit später dort ein. In einem Zimmer im Erdgeschoss konnten sie laut Polizeibericht eine Person erkennen.

Brand in Bayern: Feuerwehr kann Person in brennendem Haus nicht helfen

Aufgrund des Feuers war es den Rettungskräften zu dem Zeitpunkt jedoch nicht mehr möglich, das Haus zu betreten. Die Person konnte daher, nachdem das Feuer gelöscht war, nur noch tot geborgen werden.

Die Leiche konnte bislang nicht identifiziert werden, da sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist. Nähere Hinweise zur Identität erhofft sich die Polizei im Rahmen einer Obduktion und durch weitere Ermittlungen.

Brandursache unbekannt: Kriminalpolizei ermittelt

An dem Einfamilienhaus wurde vorwiegend das Schlafzimmer im Erdgeschoss schwer beschädigt, so die Polizei. Auch der Rest des Hauses wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge mindestens im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist bisher noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (hgr)