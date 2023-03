Unbekannter zündet Auto an: Polizei sucht nach wichtigem Zeugen – mit drei Fotos

Von: Adriano D'Adamo

Fast sieben Monate nachdem ein Unbekannter einen PKW in Ingolstadt angezündet hat, veröffentlicht die Kriminalpolizei Bilder eines Zeugen – und bittet um Hilfe.

Ingolstadt – Die Polizei Ingolstadt musste in der Nacht auf den 11. August 2022 aufgrund eines Brandes ausrücken. Um 3.30 Uhr informierte ein Zeuge, dass ein PKW in der Manchinger Straße in Flammen steht. Die Ermittlungen gehen nach fast sieben Monaten weiter. Die Kriminalpolizei hat nun Bilder von einem möglichen Zeugen veröffentlicht.

Polizei Ingolstadt: Ermittler bitten um Hilfe bei der Suche nach dem Brandstifter

Der schwarze Mercedes Vito in der Machinger Straße wurde laut den Ermittlern vorsätzlich in Brand gesetzt. Somit lassen sich eine Fehlfunktion oder ein Unfall ausschließen. Der dadurch entstandene Sachschaden befindet sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Dieser mutmaßlicher Zeuge für die Polizei Ingolstadt wird gesucht. © Polizei Bayern

Die Kriminalpolizei Ingolstadt veröffentlichte nun die Bilder einer bislang unbekannten Person. Die Polizei hebt jedoch hervor, dass es sich dabei nicht um den vermutlichen Täter handelt. Auf den Bildern ist ein möglicher Zeuge zu sehen, der unter Umständen bei der Ermittlung helfen kann.

Aufruf für Hinweise: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei Ingolstadt bittet um Hilfe. Wer den Mann auf den Bildern wiedererkennt, wird gebeten, sich bei den Ermittlern und der Kriminalpolizei melden. Die Telefonnummer lautet 0841 9343-0.

