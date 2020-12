Achtjährige tot

von Katarina Amtmann schließen

Deutschland befindet sich im Lockdown. Erstmals ist in Bayern nun ein Kind unter zehn an einer Corona-Infektion gestorben. Die Achtjährige stammte aus Ingolstadt.

Die Corona-Zahlen sind hoch, Deutschland befindet sich im Lockdown.

Eine Achtjährige aus Ingolstadt ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Hier finden Sie die Corona-News aus Bayern. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen im Freistaat.

Update vom 18. Dezember: Nach dem Tod eines achtjährigen Mädchens aus Ingolstadt nach einer Corona-Infektion haben die bayerischen Gesundheitsbehörden betont, dass eine Infektion für Kinder nach wie vor nicht so gefährlich wie für ältere Menschen ist. „Die bisherige Einschätzung zur Gefährlichkeit der Erkrankung bei Kindern bleibt derzeit unverändert“, erklärte eine Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). In der Altersgruppe zwischen 0 und 19 Jahren gibt es laut LGL-Statistik in Bayern mit dem jetzigen Opfer nur zwei Todesfälle.

Das Kind aus Ingolstadt soll Vorerkrankungen gehabt haben. Der Todesfall wurde am Dienstag bekannt gegeben. Im April sei ein Jugendlicher mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben, so die LGL-Sprecherin, jedoch habe der Tod eine andere Ursache gehabt.



Die Altersverteilung der Covid-19-Todesfälle habe sich über die Zeit nicht geändert, betonte die LGL-Sprecherin. „Am häufigsten betroffen waren und sind weiterhin ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen.“ Einzelfälle in jüngeren Altersgruppen seien selten, aber möglich und könnten in Phasen hoher Infektionszahlen wie jetzt entsprechend häufiger vorkommen. Bei Kindern verlaufen Infektionen häufig ohne Symptome oder mit leichter, unspezifischer Symptomatik.

Erstmals in Bayern: Kind unter zehn Jahren stirbt an Corona-Infektion

Erstmeldung vom 16. Dezember: Ingolstadt - Die Corona*-Zahlen sind zu hoch. Deutschland befindet sich deshalb seit Mittwoch (16. Dezember) im Lockdown. Geschäfte müssen schließen, Kontakte sollen reduziert werden. Einen Überblick über die jetzt geltenden Regeln finden Sie hier.* Wer sich nicht an die nächtliche Ausgangssperre hält, dem droht außerdem ein saftiges Bußgeld.

Corona in Ingolstadt/Bayern: 8-jähriges Mädchen stirbt an den Folgen der Infektion

In Ingolstadt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz* nach Angaben des Robert-Koch-Instituts* bei 185,6 (Stand 16. Dezember, 0 Uhr). Wie der Donaukurier berichtet, ist zum ersten Mal in Bayern ein Kind unter zehn Jahren an den Folgen einer Corona*-Infektion gestorben. „Beim 52. Todesfall handelt es sich um ein 8-jähriges Mädchen“, schrieb die Audi-Stadt am Dienstag auf ihrer Homepage. Das Kind stammt aus Ingolstadt.*

Nach Informationen des Donaukuriers soll das Mädchen in der Neuburger Kinderklinik gestorben sein und unter einer schweren Grunderkrankung gelitten haben. Lau Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gab es im Freistaat bisher noch keinen Corona*-Todesfall in der Altersgruppe 0 bis 9 Jahre.

Nach Angaben der Stadt ist in Ingolstadt ein 8jähriges Mädchen an #Corona verstorben. Nach Informationen des Donaukuriers soll das Kind in der Neuburger Kinderklinik gestorben sein und unter einer schweren Grunderkrankungen gelitten haben. https://t.co/KKTmk4HX0V — Thomas Pettinger staying home again (@KI_in_med) December 16, 2020

Corona in Bayern: Diskussion über Todesursache für Ingolstädter Arzt unverständlich

Die Diskussion, ob eine Person mit oder an Covid-19 gestorben ist, kann der Ingolstädter Arzt Siegfried Jedamzik laut Donaukurier nicht verstehen. Auslöser für den Tod sei die Covid-Infektion. „Ich neige deshalb aufgrund meiner ärztlichen Erfahrung dazu, auch bei schweren Vorerkrankungen zu sagen, dass jemand an Corona gestorben ist.“ (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer bei uns.

Rubriklistenbild: © Kay Nietfeld/dpa/dpa-Bildfunk