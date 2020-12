Corona in Ingolstadt: Neue Zahlen liegen vor - Inzidenz hat sich innerhalb einer Woche fast verdoppelt

News-Ticker

von Katarina Amtmann schließen

Nach anfänglich positivem Trend nehmen die Corona-Fallzahlen in Ingolstadt wieder zu. Die Zahl der Patienten im Krankenhaus bleibt auf hohem Niveau. Der News-Ticker.

In Ingolstadt hat sich innerhalb einer Woche die 7-Tage-Inzidenz fast verdoppelt (Update vom 12. Dezember, 16.31 Uhr).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Alle Corona-News aus ganz Bayern finden Sie in unserem Ticker. Wir bieten Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen im Freistaat.

Update vom 12. Dezember, 16.31 Uhr: Anfang Dezember sah es so aus, dass Ingolstadt bald unter die entscheidende 50er-Marke bei der 7-Tage-Inzidenz rutschen könnte. Doch der positive Trend hielt nicht an. Am Samstag meldet die Stadt einen Wert von 160,13. Die Neuinfektionen haben noch einmal um 38 in den letzten 24 Stunden zugenommen. Aktuell sind in der oberbayerischen Stadt 304 Personen mit dem Virus infiziert. 51 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der im Krankenhaus versorgten Patienten blieb weitestgehend gleich. Derzeit werden 52 Menschen stationär behandelt - zehn davon auf Intensivstation.

Coronavirus in Ingolstadt: Gute Entwicklung bei der 7-Tage-Inzidenz

Update vom 5. Dezember, 21.17 Uhr: Erneut ist die 7-Tage-Inzidenz in Ingolstadt gesunken. Dieser Wert liegt - wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilt - am Samstag bei 83,07. Innerhalb von 24 Stunden haben sich 29 Menschen in Ingolstadt mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich insgesamt 2.343 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Auch die Zahl der behandelten Patienten im Krankenhaus ist zurückgegangen. 51 Personen werden im Klinikum aktuell behandelt - davon neun auf der Intensivstation.

Update vom 4. Dezember, 22.02 Uhr: Mit großen Schritten bewegt sich Ingolstadt auf die wichtige 7-Tage-Inzidenz-Grenze von 50 zu. Am Freitag betrug der Wert nur noch 88,07 und ist damit seit langem wieder unter die 100 gerutscht. 34 Menschen steckten sich in den vergangenen 24 Stunden neu mit dem Virus an. Aktuell infiziert sind damit 292 Personen. Im Krankenhaus behandelt werden derzeit 58 Patienten. Zehn davon liegen auf der Intensivstation.

Corona in Ingolstadt: 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Update vom 3. Dezember, 10.55 Uhr: In Ingolstadt ist die 7-Tage-Inzidenz erneut gesunken. Am Donnerstag liegt sie bei genau 100, wie die Stadt auf ihrer Homepage bekannt gibt. 285 Personen sind in Ingolstadt aktuell mit dem Coronavirus infiziert, 1919 sind inzwischen wieder genesen. In Klinikum werden 57 Corona-Patienten betreut, acht davon auf der Intensivstation.

Update vom 1. Dezember, 17.07 Uhr: Gute Nachrichten aus Ingolstadt: Im Vergleich zu den Vortagen ist die Zahl der aktuell Infizierten mit dem Coronavirus gesunken. 302 Menschen sind in der Stadt aktuell infiziert - am Montag waren es noch 334. Erneut gesunken ist auch die 7-Tage-Inzidenz. Sie liegt nun bei 121,55, wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilt. Gestiegen ist hingegen die Anzahl der Patienten im Klinikum. Insgesamt 60 Menschen werden dort derzeit behandelt, davon sieben auf der Intensivstation.

Corona in Ingolstadt: Zahl der aktuell Infizierten leicht gesunken - mehr Patienten im Klinikum

Update vom 30. November, 13.13 Uhr: In Ingolstadt ist die Zahl der Neuinfektionen am Montag um 15 angestiegen. Somit sind in Ingolstadt aktuell 334 Personen mit Covid-19 infiziert, das gibt die Stadt auf ihrer Homepage bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken, und liegt nun bei 137,56. Insgesamt 50 Patienten werden im Klinikum momentan behandelt, davon sieben auf der Intensivstation. 49 Menschen sind in Ingolstadt bereits in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Update vom 28. November, 15.35 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen ist in Ingolstadt am Samstag um 31 angestiegen. Eine Person ist seit Freitag an Covid-19 verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder unter 150 gesunken. Sie beträgt aktuell 144,11. 51 Menschen werden aktuell im Krankenhaus behandelt. Davon liegen sechs Patienten auf der Intensivstation.

Update vom 27. November, 19.46 Uhr: In Ingolstadt sind momentan 342 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und damit einer mehr als am Vortag. 37 Neuinfektionen kamen hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz in der oberbayerischen Stadt ist im Vergleich zum Donnerstag gestiegen. Statt zuvor 144,11 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt die Inzidenz nun bei 152,12.

Coronavirus in Ingolstadt: Neue Zahlen liegen vor - Inzidenz wieder gefallen

Update vom 26. November, 22.58 Uhr: In Ingolstadt gibt eine kleine Steigerung bei den Neuinfektionen. Im Vergleich zum Vortag haben sich 34 (+7) Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenz sank jedoch leicht auf 144,11 Fälle pro 100.000 Einwohner. 48 Personen sind insgesamt an Covid-19 gestorben. Aktuell infiziert sind im Stadtgebiet 341 Menschen.

+ Ingolstadt hat eine hohe Sieben-Tage-Inzidenz. Das Klinikum hat Konsequenzen gezogen. © Armin Weigel/dpa/dpa-Bildfunk

Update vom 25. November, 17.34 Uhr: Nachdem die 7-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen stetig unter 150 geblieben war, stieg sie am Mittwoch wieder leicht an. Sie liegt jetzt bei 159,4 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. 27 Menschen haben sich im Vergleich zum Vortag mit dem Virus neu angesteckt. Damit gibt es im Stadtgebiet 333 aktive Fälle. Im Krankenhaus werden derzeit 46 Patienten mit Covid-19 behandelt. Fünf davon liegen auf der Intensivstation, gab die Stadt auf ihrer Homepage bekannt.

Die Corona-Zahlen sind laut Ministerpräsident Markus Söder weiter zu hoch. Der Teil-Lockdown wurde deshalb verlängert - und sogar leicht verschärft. Ein Überblick.

Coronavirus in Ingolstadt: 7-Tage-Inzidenz pendelt sich um 150 ein

Update vom 24. November, 22.02 Uhr: Auch am Dienstag hat sich die 7-Tage-Inzidenz in Ingolstadt nur minimal verändert. Sie sinkt auf 145,57. Insgesamt 20 Neuinfektionen meldet die oberbayerische Stadt. Damit sind aktuell 328 Menschen mit Covid-19 infiziert. 48 Personen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Update vom 23. November, 15.00 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz in Ingolstadt bleibt nach dem Wochenende auf dem fast gleichen Niveau. Die Stadt meldet 146,3 Fälle auf 100.000 Einwohner. Aktuell sind in der oberbayerischen Stadt 336 Menschen mit dem Virus infiziert. Damit sind die Fälle seit Sonntag um 31 gestiegen. 46 Menschen sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Update vom 22. November, 19.23 Uhr: Aktuell sind in Ingolstadt 347 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtet die Stadt auf ihrer Homepage. Im Vergleich zum Freitag hat sich dieser Wert leicht gesteigert. (Siehe Update vom 20. November.) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist hingegen leicht gesunken und liegt jetzt bei 149,94.

Zwei Personen sind am Wochenende im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt in Ingolstadt nun bei 48. Insgesamt werden im Klinikum 51 Patienten behandelt, davon sieben auf der Intensivstation.

Update vom 20. November, 17.40 Uhr: In Ingolstadt liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 171,04. Das berichtet die Stadt auf ihrer Homepage. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert leicht gesunken. Insgesamt liegt die Zahl der Corona-Erkrankten bei 1968 Fällen, das sind 43 mehr wie am Vortag.

Corona in Ingolstadt: Sieben-Tages-Inzidenz leicht gesunken

Aktuell infiziert sind in Ingolstadt 353 Personen. 46 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus bereits gestorben, 1569 sind genesen. In Klinikum werden derzeit 49 Patienten behandelt, sieben davon liegen auf der Intensivstation.

Update vom 20. November, 13.44 Uhr: Schwere Entscheidung am Donnerstagabend (19. November): Der Ausschuss für Sport, Veranstaltungen und Freizeit sagte den Ingolstädter Christkindlmarkt coronabedingt definitiv ab

Update vom 19. November, 15.25 Uhr: Laut den Zahlen des Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sind in Ingolstadt 1906 Corona-Fälle gemeldet (Stand 19. November). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 211,8 und ist damit im Vergleich zum Vortag (siehe Erstmeldung vom 18. November) leicht gesunken.

Corona in Ingolstadt: Inzidenz weit über 200 - Klinikum verlängert Besuchsverbot

Erstmeldung vom 18. November:

Ingolstadt - Das Gesundheitsamt der Stadt Ingolstadt* meldete 25 neue Corona*-Fälle im Vergleich zum Vortag (Stand 18. November, 15 Uhr). Demnach sind aktuell 333 Personen infiziert, 1516 Personen sind bereits genesen. Insgesamt gab es damit in der Audi-Stadt* 1893 infizierte Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz* beträgt derzeit 227,09.

Coronavirus in Ingolstadt: Klinikum verlängert Besuchsverbot aufgrund hoher Infektionszahlen

Wie der Donaukurier berichtet, hat das Klinikum aufgrund der hohen Infektionszahlen sein Besuchsverbot um weitere zwei Wochen verlängert. „Die derzeitige epidemiologische Lage erlaubt uns leider keine Lockerung der Sicherheitsmaßnahmen, zu denen auch das Verbot von Besuchen gehört“, sagte der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Andreas Tiete. Das Klinikum werde das Infektionsgeschehen* demnach weiter beobachten, die Situation soll am 2. Dezember neu bewertet werden. Bis dahin werden Angehörige und Patienten gebeten, per Telefon oder über soziale Netzwerke Kontakt zu halten.

Ausnahmen gibt es laut Donaukurier bei Geburten, lebensbedrohlichen Erkrankungen, bei Schwerkranken in palliativer Behandlung und bei Patienten in rechtlicher Betreuung. Es sollte aber auch in diesen Fällen vor dem Besuch Rücksprache mit dem behandelnden Arzt gehalten werden.

Alle Nachrichten aus Ingolstadt und Umgebung sowie ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.