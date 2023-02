Hirsche und Schaf nahe Ingolstadt gerissen: Landwirte haben Wolf im Verdacht

Von: Adriano D'Adamo

Ein Wolf tötete wohl Ende Januar drei Schafe bei Ingolstadt. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Der Tod eines Schafes in der Nähe von Ingolstadt warf Fragen auf. Eine Analyse hat sie jetzt beantwortet: Es war ein Wolf. Zwei weitere Tiere wurden zur selben Zeit tot aufgefunden.

Ingolstadt – Der Fund eines toten Schafs in der Nähe von Ingolstadt sorgte Ende Januar für Aufruhr. Es wurde vermutet, dass ein Wolf das Schaf tödlich verletzt habe. Eine Analyse bestätigte nun diese Annahme. Weitere Untersuchungen und Analysen werden folgen.

Wolf im Raum Ingolstadt? Drei tote Tiere gefunden

Die Analyse ergab, dass der Wolf aus der zentraleuropäischen Tiefland-Population stammt. Das Senckenberg-Institut wird weitere Untersuchungen bezüglich des Wolfes anstellen. Die Ergebnisse sollen in den nächsten Tagen folgen. Laut dem Donaukurier haben weitere Zwischenfälle im selben Zeitraum stattgefunden. Laut dem Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt wurden im Landkreises Neuburg-Schrobenhausen im selben Zeitraum zwei tote und womöglich schwangere Damhirsche in einem Wildgehege gemeldet. Sie wiesen ebenfalls Risse, wie das tote Schaf, auf.

Die Besitzer des Wildgeheges haben die Stelle gefunden, an welcher sich der Wolf unter dem Zaun durchgegraben hat. Es ist noch unklar, ob es sich bei dem Angreifer der drei Tiere um denselben Wolf handelt. Das Landesamt für Umwelt betonte, dass es bei den zwei Damhirschen keine Hinweise auf die Beteiligung eines großen Beutegreifers gibt. Das sehen Einheimische anders. Dammhirsch-Halterin Maria Gegg sagte gegenüber dem Wochenblatt: „Wer will den Wolf überhaupt hier haben.

Das ist nur eine kleine Minderheit, die Mehrheit wird totgeschwiegen.“ Außerdem wurden weitere Proben genommen, unter anderem auch in Bergen und Pettenhofen.

Laut aktuellen Berichten leben mehrere Wolfsrudel in Bayern. Gleichzeitig will die FDP in Sachsen-Anhalt Wölfe in das Jagdrecht aufnehmen.

