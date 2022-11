„Kupferrollen im Wert von 10.000 Euro“: Mehrere Festnahmen und ein Toter nach Bandendiebstahl

Von: Tanja Kipke

Die Beute des Bandendiebstahls: Kuperrollen. © Peter Förster/dpa

Ein versuchter Bandendiebstahl beschäftigt momentan die Polizei in Ingolstadt. Vier Verdächtige konnten festgenommen werden, einer starb kurze Zeit später.

Ingolstadt – Eine Diebesbande hatte es am Wochenende auf ein Firmengelände in Ingolstadt abgesehen. Die Beute: „Kupferrollen im Wert von 10.000 Euro“. Die Polizei bezeichnet den Vorfall am Samstag (5. November) als „schweren Bandendiebstahl“. Nachdem die vier Täter in das Firmengelände eingedrungen waren, verständigte ein Anwohner die Polizei. Als die Streife eintraf, flüchteten sie über die Bahngleise.

Bandendiebstahl in Ingolstadt: Polizei fahndet mit Hubschrauber und Hundeführer

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und fahndeten mit Hubschrauber und Hundeführer. Nach kurzer Zeit konnten zwei der Verdächtigen gefasst werden. Einige Zeit später dann der zweite Erfolg. Die zwei weiteren Verdächtigen konnten gegen 23 Uhr ebenfalls festgenommen werden.

„Ein 35-Jähriger befand sich bereits bei Eintreffen der Beamten ohne sichtbare äußere Verletzungen in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht“, teilt die Polizei am Montag mit. Kurze Zeit später sei der Mann im Krankenhaus verstorben. Die Todesursache ist aktuell noch unklar, Ermittlungen wurden diesbezüglich aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Beute wurde sichergestellt. Allerdings wurden die Kupferrollen, beim Versuch sie zu entwenden, beschädigt. Die drei festgenommenen Tatverdächtigen wurden dem Ermittlungsrichter am Sonntag (6. November) am Amtsgericht Pfaffenhofen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Männer wurden daraufhin in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige relevante Hinweise geben können, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (tkip)

