„Man sieht die Summe zwar, glaubt’s aber nicht“: Oberbayerin bricht nach Bayernlos-Gewinn in Tränen aus

Von: Tanja Kipke

Gewinnerin Mandy Burhau mit Andrea Lauterbach nach ihrer erfolgreichen Bayernlos-Drehung. © Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung

Eine 40-jährige Ingolstädterin konnte ihr Glück kaum fassen. Bei dem TV-Gewinnspiel des Bayernloses erdrehte sich die Oberbayerin sage und schreibe 450.000 Euro.

Ingolstadt – „Das ist ja so ‚ne riesige Trommel mit so vielen kleinen Schnipseln. Das wird doch in 100 Jahren nichts“: Mit dieser Einstellung gab die 40-jährige Mandy Buhrau ihre Zweite-Chance-Abschnitte der Bayernlose in der Annahmestelle ab. Wie Lotto Bayern berichtet, wurde sie am 2. Dezember eines Besseren belehrt. „Beim TV-Gewinnspiel des Bayernloses im Bayerischen Fernsehen erdrehte sich die 40-jährige Ingolstädterin die Rekordsumme von 450.000 Euro.“

Oberbayerin gewinnt 450.000 Euro und ist völlig überwältigt: „Da war’s komplett aus bei mir“

Immer Donnerstag drehen im Rahmen der Sendung „Wir in Bayern“ Kandidaten am Glücksrad und können Gewinne ab mindestens 5.000 Euro erzielen. Ausgelost werden die Teilnehmer live im TV aus einer gläsernen Trommel, die pro Sendung zirka 120.000 Zweite-Chance-Losabschnitte des Bayernloses enthält. Der Ball der Ingolstädterin fiel beim ersten Dreh in ein Joker-Feld, daher durfte sie ein zweites Mal am Rad drehen, um den dabei erzielten Betrag von maximal 150.000 Euro zu verdreifachen. „Als Mandy Buhrau das Feld mit der größten Zahl des Glücksrads traf, war der Gewinn von 450.000 Euro perfekt. Sie brach in Tränen aus, die jeden verbalen Freudenausbruch erstickten“, heißt es weiter.

Schon bei ihrem Treffer auf das Joker-Feld habe Buhrau gedacht: „Meinen die das ernst? Man denkt ja nicht dran, dass das passieren kann.“ Als der Ball nach ihrem zweiten Dreh im Feld „150.000“ liegen geblieben war, sei sie überwältigt gewesen. „Da war’s komplett aus bei mir. Man sieht die Summe zwar, glaubt’s aber nicht“, erklärt die Rekordgewinnerin ihren emotionalen Gefühlsausbruch gegenüber Lotto Bayern. Damit sei die ganze Anspannung auf einmal abgefallen.

Gewinn für Oberbayerin: „Vor der Stromrechnung müssen wir auf jeden Fall keine Angst haben“

Die Oberbayern kann nicht glauben, was sie alles mit ihren Gewinn machen könnte. „Die Summe kenn ich nicht. Was ich erreicht habe, habe ich mir selbst erarbeitet. Ich bin auch nicht so aufgewachsen, dass ich sage: Ich schmeiß das Geld mit vollen Händen raus. Ich habe in meiner Kindheit auf vieles verzichten müssen, obwohl meine Mutter alles für mich und meinen Bruder getan hat.“

Als erstes will sie sich eine neue Couch und einen Wäschetrockner von dem Gewinn leisten. Alle weiteren Pläne werde sie mit Bruder und Mutter in aller Ruhe beraten. „Die Couch werden wir erst im nächsten Jahr kaufen, weil ich sonst die Weihnachtsdeko komplett umräumen müsste“, sagt sie Lotto Bayern. „Vielleicht kaufen wir auch noch ein neues Auto. Wir genießen erst mal, so viel Geld in der Hinterhand zu haben. Vor der Stromrechnung müssen wir auf jeden Fall keine Angst haben.“ (tkip)

