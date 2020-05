Drama auf der A9: Junger Biker verunglückt Richtung München tödlich 

Unfall am Freitag

Tödlicher Unfall auf der A9 in Richtung München: Ein junger Motorradfahrer verlor am Freitagnachmittag sein Leben.

Schreckliche Tragödie auf der A9 am Freitagnachmittag.

am Freitagnachmittag. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, kam es zu einem tödlichen Unfall.

mitteilt, kam es zu einem tödlichen Unfall. Beteiligt war ein 25-jähriger Biker und ein 22-jähriger Autofahrer.

Ingolstadt - Am Freitag gegen 15:50 Uhr ereignete sich auf der A9 in Fahrtrichtung München, direkt an der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd, ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte.

Auto und Motorrad kollidieren auf der A9 bei Ingolstadt: Biker verliert sein Leben

Aus bislang unbekannter Ursache kam es zwischen dem Motorrad des Ingolstädters und dem Auto eines 22-Jährigen zu einer seitlichen Berührung. Der Kradfahrer touchierte daraufhin die rechte Leitplanke und kam zu Sturz. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der aus dem Landkreis Freising stammende Autofahrer blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft leitete ein unfallanalytisches Gutachten ein, um die Unfallursache genauer zu rekonstruieren. Die Ausfahrt Ingolstadt-Süd blieb während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Zahlreiche schwere Motorrad-Unfälle im Mai in der Region

Im Mai verunglückte in der Region ebenfalls Prinz und Landgraf Otto von Hessen bei einem Motorradunfall. Der Unternehmer war Franchise-Nehmer von vier McDonald’s-Filialen in Ingolstadt.

Zu einem weiteren schweren Motorradunfall kam es Ende Mai auch in Mammendorf (Kreis Fürstenfeldbruck). Ein 60-jähriger Biker aus dem Landkreis Dachau verschätzte sich beim Überholen und krachte auf der B2 in einen entgegenkommenden Wagen (Merkur.de). Er erlitt dabei schwerste Verletzungen.

In Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) übersah eine junge Autofahrerin Anfang Mai einen 37-jährigen Motorradfahrer. Er wollte noch ausweichen, blieb aber an der Fahrzeugfront hägen. Der Mann musste schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden, wie Merkur.de.

Ebenfalls kam es erneut zu einem Biker-Unfall am Kesselberg. Ein Motorradfahrer stürzte alleinbeteiligt und wurde ins Murnauer Unfallklinikum gebracht (Merkur.de). Zuvor kam es bereits im Mai mehrmals zu Motorrad-Unfällen am Kesselberg bei Kochel am See, wie Merkur.de berichtete.