Fußballfan (16) im Zug nach Ingolstadt brutal angegriffen - Täter rastete wegen Vereins-Emblem aus

Die #Bundespolizei #München sucht Zeugen bzw. Personen, die zwei Unbekannte kennen. Sie hatten in einem RE Richtung #Nürnberg am #Hauptbahnhof in #München einen 16-jährigen Deutschen wegen dessen Sweatshirt mit Vereinsemblem getreten bzw. bedroht. *Mhttps://t.co/qK3ipppqq1 pic.twitter.com/K82dkUjNqo