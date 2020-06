Mann in Ingolstädter Internetcafé erschossen: Polizei nennt Vermutung zum Motiv - aufwändige Arbeiten am Tatort

Bayern, Ingolstadt: Spurensicherung und Kriminalpolizei untersuchen den Tatort. In einem Internetcafé in Ingolstadt ist am Freitagabend ein Mann getötet worden.

Gab es weitere Zeugen?

Am Freitagabend fielen in Ingolstadt Schüsse. Ein Mann starb, nachdem es in einem Internetcafé offenbar zum Streit gekommen war.

In Ingolstadt ist ein Mann am Freitagabend (19. Juni) tödlich verletzt worden.

Zuvor waren in einem Internetcafé Schüsse gefallen.

Die Polizei hat erste Details bekannt gegeben.

13.35 Uhr: Inzwischen hat die Polizei weitere Erkenntnisse zu den tödlichen Schüssen in Ingolstadt veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei dem Opfer um einen 50-jährigen Mann. Gegen einen 37-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt laufen nun Ermittlungen. Er wird des Mordes verdächtigt, die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat Haftbefehl beantragt.

Noch in der Nacht auf Samstag hatten Spezialisten der Kriminalpolizei mit umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort begonnen. Diese werden erst in den nächsten Tagen vollständig abgeschlossen sein. Der Leichnam des Mannes wurde heute im Institut für Rechtsmedizin obduziert.

Ingolstadt: Mann in Internetcafé erschossen - Polizei sucht weitere Zeugen

Das Motiv für die Tat ist derzeit unklar, dürfte jedoch ersten Erkenntnissen zufolge im persönlichen Bereich liegen. Womöglich noch nicht bei der Polizei bekannte Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841-93430 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Update 20. Juni, 9.45 Uhr: Der mutmaßliche Täter ließ sich am Freitagabend ohne Widerstand von Einsatzkräften festnehmen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich noch weitere Gäste in dem Café. Laut Angaben der Polizei bestand für diese aber keine unmittelbare Gefahr. Der Tote soll voraussichtlich noch am Samstag obduziert werden.

Der mutmaßliche Täter soll einem Haftrichter vorgeführt werden, so der Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Weitere Details teilten die Beamten nicht mit; auch nicht das Alter von Opfer und mutmaßlichem Täter.

Ingolstadt/Bayern: Mann nach Schüssen in Internetcafé tot - wichtige Details bleiben offen

Erstmeldung (20. Juni, 8.10 Uhr):

Ingolstadt - In einem Internetcafé in Ingolstadt ist am Freitagabend (19. Juni) ein Mann getötet worden. Einsatzkräfte konnten noch in Tatortnähe einen Verdächtigen festnehmen, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Zuvor hatten Zeugen gemeldet, Schüsse aus dem Internetcafé gehört zu haben. Gegen 21.15 seien bei der Einsatzzentrale entsprechende Notrufe eingelaufen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Die Beamten fanden das Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen vor. Alle Bemühungen der Einsatzkräfte und des eingetroffenen Notarztes zur Lebensrettung blieben ohne Erfolg. Der angeschossene Mann starb noch am Tatort. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Mann erschossen wurde.

Mann in Ingolstadt erschossen: Identität des Opfers bislang nicht bekannt

Der Tatort ist zur Spurensicherung abgesperrt. „Weitere Angaben zum Sachverhalt bzw. zur Identität der Personen können derzeit nicht mit der notwendigen Sicherheit gemacht werden“, berichtete die Polizei in der Nacht auf Samstag.

