Ingolstädter Mordfall: Nach Tötung einer Doppelgängerin – Taucher suchen Tatwaffe

Von: Felix Herz

Der rätselhafte Mordfall beschäftigt die Beamten weiter. Derzeit suchen Taucher in der Donau nach der Tatwaffe. Die zwei Verdächtigen sitzen in U-Haft.

Ingolstadt – Es ist wohl der rätselhafteste Mordfall, den die bayerische Polizei derzeit in Ingolstadt auf Trab hält. Mitte August hatte die Polizei, alarmiert von Anwohnern, eine stark blutende Frau in einem Mercedes gefunden. Kurz darauf starb sie noch am Tatort. Sie war von einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer, tödlich verletzt worden.

Ein Ehepaar aus München, das ihre Tochter nicht erreichen konnte, war nach Ingolstadt gefahren und identifizierte die tote junge Frau zunächst als die eigene Tochter. Dann stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem 23-jährigen Mordopfer um die verblüffend ähnlich aussehende Algerierin Khadidja M. handelt.

Mord an der Doppelgängerin? Totgeglaubte und Partner sitzen in U-Haft

Schnell fiel der Verdacht auf die zuvor fälschlicherweise für ermordet gehaltene Sharaban K. und einen Kosovaren namens Sheqir K. – beide ebenfalls 23 Jahre alt. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass Khadidja sterben musste, damit Sharaban ihren Tod vortäuschen und von der Bildfläche verschwinden konnte.

Im Rahmen der Ermittlung durchsuchte bereits eine Hundertschaft der Polizei die Umgebung des Tatorts. Außerdem wurde die Bevölkerung um Zeugenhinweise zu dem Mercedes mit dem Kennzeichen IN-RS 2915, in dem die junge Frau gefunden worden war, gebeten.

Nachdem die Polizei zunächst die Umgebung des Tatorts abgesucht hatte, wenden sich nun Taucher der Donau zu. © Peter Kneffel/dpa

Derzeit sitzen die beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Zwei weitere Motive werden von der Polizei für möglich gehalten: Ein Mord aus Eifersucht – Khadidja war mit einem Rapper aus Ingolstadt zusammen, an dem Sharaban offenbar interessiert war – und ein sogenannter Ehrenmord.

Nach rätselhaftem Mord in Ingolstadt: Taucher suchen Tatwaffe

Am Dienstag, 6. September, berichtete die Polizei, Hinweisen aus der Bevölkerung nachzugehen und nun mit Tauchern in der Donau nach der Tatwaffe zu suchen. Bei der Suche in der Umgebung des Tatorts waren zuvor zwar Messer gefunden worden – darunter jedoch nicht die Tatwaffe. Gesucht, so heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter, werde auch nach persönlichen Gegenständen der Getöteten. (fhz)

