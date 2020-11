Schmerzhafter Unfall: Mann steckt mit Hand in Nudelmaschine fest - Feuerwehr rückt mit 18 Mann an

Schmerzhafte Angelegenheit: Ein Mann steckt mit seiner Hand in einer Nudelmaschine fest.

Kurioser Vorfall in Ingolstadt

von Thomas Eldersch schließen

Kurioser Einsatz für die Ingolstädter Feuerwehr am Sonntagnachmittag. Ein 34-jähriger Mann blieb mit seiner Hand beim Nudeln machen in der Maschine stecken.

Zu einem kuriosen Einsatz wurde am Sonntag die Ingolstädter Feuerwehr* gerufen.

Ein Mann steckte mit seiner Hand in einer Nudelmaschine fest.

18 Einsatzkräfte waren vor Ort um dem 34-Jährigen zu helfen.

Ingolstadt - Die Arbeit bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst ist nicht einfach und häufig auch emotional sehr belastend. Da tut es zwischendrin gut, wenn man auch mal zu einem Einsatz der Kategorie „Kuriositätenkabinett“ gerufen wird. So ging es den Helfern am Sonntagnachmittag in Ingolstadt* als ein Notruf zu einem häuslichen Unfall reinkam.

Ingolstadt: Unfall mit Nudelmaschine - Feuerwehr muss Mann befreien

Es war gegen 17 Uhr am Sonntagnachmittag als die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem häuslichen Unfall gerufen wurden. Angehörige und Mitbewohner eines 34-jährigen Mannes aus China verständigten die Helfer, weil dieser mit seiner Hand in einer Nudelmaschine feststeckte, das schreibt das Feuerwehrmagazin Fireworld.at. Als die Feuerwehrleute kurze Zeit später eintrafen, fanden sie den Unglücksraben eingeklemmt zwischen einer Walze und anderen Bauteilen der Maschine.

Nach kurzer Begutachtung der Lage, entschied man sich kurzerhand, dass hier einfaches Schraubwerkzeug zum Erfolg führen könnte. Mit einem Schraubenschlüssel konnte der 34-Jährige nach nur fünf Minuten aus seiner misslichen Lage befreit werden. Er wurde anschließend dem Rettungsdienst übergeben, der ihn vorsorglich ins Krankenhaus brachte. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Ingolstadt* ausgerückt, um dem Pechvogel zu helfen. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

