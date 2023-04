Jugendlicher (15) steigt zu Fuß in Fluss – am nächsten Tag wird Leiche geborgen

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Ein Jugendlicher ist tot in einem Fluss in Eichstätt gefunden worden. © David Inderlied/dpa

Die Leiche eines 15-Jährigen wurde am Sonntag aus der Altmühl geborgen. Ein Passant hatte den Jugendlichen am Vortag beobachtet.

Eichstätt – Ein 15-Jähriger ist in Eichstätt tot aus der Altmühl geborgen worden. Stand Sonntagabend (30. April) geht die Polizei weder von einem Suizid noch von Fremdeinwirkung aus. Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern hatte ein Passant den Jugendlichen am Samstag dabei beobachtet, wie er offenbar zu Fuß in den Fluss ging.

Toter Jugendlicher (15) in Fluss – Spaziergänger wählt Notruf

Der Spaziergänger wählte den Notruf, als er den Jugendlichen nicht auf der anderen Flussseite entdeckte. Trotz anschließender Suche fanden ihn Polizei und Feuerwehr nicht sofort. Erst am Folgetag wurde die Leiche eines männlichen Jugendlichen geborgen. Nach bisherige Erkenntnissen handelt es sich dabei um den vermissten 15-Jährigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa/elb)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.