Schülerin bemerkt in Not geratenes Kind (4) im See - Mädchen stirbt trotz Reanimation durch Badegäste

Badegäste ziehen Vierjährige aus Wasser

Eine Schülerin entdeckte ein in Not geratenes Mädchen (4) im Kratzmühlsee bei Kinding nahe Ingolstadt. Badegäste zogen die Vierjährige aus dem Wasser, doch sie starb.

Eine Schülerin entdeckte in Kinding eine Vierjährige in einem See, das Mädchen machte hilfesuchende Armbewegungen.

Badegäste zogen die Vierjährige aus dem Kratzmühlseee.

Trotz Reanimation starb das Kind.

Kinding - Bei einem Badeunfall im oberbayerischen Landkreis Eichstätt ist eine Vierjährige gestorben. Eine Schülerin hatte am Freitagnachmittag von der Terrasse eines Restaurants aus das Mädchen im Kratzmühlsee bei Kinding entdeckt, als es hilfesuchende Armbewegungen machte, teilte die Polizei mit.

Badegäste ziehen Vierjährige aus Kratzmühlsee - doch das Mädchen stirbt

Das in Not geratene Kind wurde von Badegäste aus dem See gezogen und reanimiert. Weder sie noch der herbeigerufene Notarzt konnten die Vierjährige retten. Das Mädchen starb noch am Unfallort. Die Mutter des Kindes wurde von speziell geschulten Einsatzkräften betreut. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Ob sich das Mädchen im flachen oder tiefen Wasser befand, war zunächst unklar.

Immer mehr Badeunfälle in Deutschland

Diesen Sommer kam es leider schon zu mehreren tödlichen Badeunfällen. Die Zahlen steigen immer mehr, da es immer mehr Nichtschwimmer gibt. Außerdem vermuten Forscher, dass es auch wegen Corona zu mehr Badetoten kommen könnte, da die Menschen vermehrt in heimischen Seen und Flüssen schwimmen gehen, da sie nicht im Urlaub sind. Ein 27-jähriger Mann und seine vierjährige Tochter kamen erst kürzlich im Trebgaster Badesee in Oberfranken ums Leben.(dpa)

