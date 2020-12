Küche in Ingolstadt fängt Feuer: Zwei Verletzte in Krankenhaus eingeliefert - Brandursache noch unklar

Hoher Sachschaden

von Franziska Konrad schließen

Am Samstag kam es in Ingolstadt zu einem Wohnungsbrand. Zwei Frauen kamen mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Bei einem Brand in Ingolstadt entstand ein hoher Sachschaden.

Die Einsatzkräfte bekamen die Flammen schnell unter Kontrolle.

Doch die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist erst einmal unbewohnbar.

Ingolstadt - Zwei 77 Jahre alte Frauen wurden am Samstag bei einem Brand in Ingolstadt verletzt. Die Flammen brachen in einem Wohnhaus aus. Da in ihrer Küche ein Feuer ausbrach, bat die Frau ihre Nachbarin die Feuerwehr zu alarmieren. Das berichtet ein Polizeisprecher am Samstag.

Feuer in Ingolstadt: Zwei Frauen kommen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus

Nach Feuer in Ingolstadt: Hoher Sachschaden - Wohnung unbewohnbar

Schnell gelang es den Einsatzkräften, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die beiden Frauen kamen mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Wohnung der 77-Jährigen ist laut den Beamten erst einmal nicht mehr bewohnbar. Der geschätzte Schaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ursache des Feuer ist noch unklar.

In Ingolstadt sind beim Brand in einer Tiefgarage kürzlich drei Fahrzeuge zerstört worden. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. Alle Nachrichten zur Corona-Lage in Ingolstadt lesen Sie in unserem Ingolstadt-Ticker. (kof)