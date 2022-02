Drei Lastwagen an Unfall beteiligt: Lkw kracht in Gegenverkehr - Mann stirbt noch vor Ort

Zwei Schwerverletzte

Am Dienstagmorgen ereignete sich bei Manching ein schwerer Lkw-Unfall. Die Bilanz: Ein Lastwagenfahrer starb, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Manching - Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem schweren Unfall bei Manching, südöstlich von Ingolstadt, ums Leben gekommen. Zudem berichtet die Polizei von mehreren Verletzten.

Manching: Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Lkw-Unfall

Der Unfall ereignete sich den Angaben der Feuerwehr Manching zufolge am Morgen gegen 05.23 Uhr auf der Bundesstraße 16 bei Lindach. Der Verursacher, ein Lkw-Fahrer, sei mit seinem Fahrzeug in Richtung Neuenburg gefahren und auf Höhe Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) in den Gegenverkehr geraten. Dort habe er zunächst einen anderen Lkw gestreift und sei dann mit einem weiteren Lkw frontal zusammengestoßen.

Schrecklicher Lkw-Unfall bei Manching: Unfallfahrer war sofort tot

Mehrere Personen seien Angaben der Feuerwehr Manching zufolge eingeklemmt worden. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs war sofort tot, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer des gestreiften Lastwagens wurde wegen eines Glassplitters im Auge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des zweiten entgegenkommenden Lkws sei demnach schwer verletzt worden.

Das Alter der drei Fahrer und des Beifahrers war zunächst noch unklar. (oy mit dpa)

