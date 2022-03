Fahrradfahrer entdeckt verunfalltes Auto im Acker - Für Oberbayer kommt jede Hilfe zu spät

Von: Tanja Kipke

Ein Radfahrer entdeckte am Sonntag ein verunfalltes Auto neben einem Feldweg in Oberbayern.

In der Nähe von Ingolstadt entdeckte ein Radfahrer ein verunfalltes Auto neben einem Feldweg. Ein 47-jähriger Oberbayer verlor noch vor Ort sein Leben.

Neuburg an der Donau - Es muss eine schreckliche Entdeckung gewesen sein. Am Sonntagmorgen (13. März) fuhr ein Fahrradfahrer auf dem geteerten Feldweg zwischen Unterhausen und Moos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). In einem Acker neben der Fahrbahn entdeckte er plötzlich ein verunfalltes Auto. Der Mann alarmierte umgehend die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilt. Für den 47-jährigen Autofahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Tödlicher Unfall in Oberbayern: Mann wurde offenbar aus Auto geschleudert

Der Mann aus Oberhausen sei laut Polizei offenbar auf dem Weg von Unterhausen nach Moos gewesen. „Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.“ Anschließend habe sich das Auto überschlagen und blieb letztendlich im Acker liegen, wo es der Radfahrer am Sonntagmorgen entdeckte. Der 47-Jährige sei durch die Wucht des Aufpralls aus dem Wagen geschleudert worden.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt soll ein Gutachter den genauen Hergang des Unfalls klären. Im Einsatz war neben der FFW Unterhausen auch noch ein Rettungshubschrauber. (tkip)