Messerattacke gegen 20-Jährigen: Junger Mann sitzt in Untersuchungshaft

Von: Leyla Yildiz

Ein 16-Jähriger soll in Ingolstadt einen Mann niedergestochen haben. © imago stock&people

In Ingolstadt soll ein junger Mann einen anderen mit einem Messer niedergestochen haben. Der mutmaßliche Täter sitzt deshalb jetzt in Untersuchungshaft.

Ingolstadt – Ein 16-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er in Ingolstadt einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Laut Polizeiangaben sieht der mutmaßliche Täter sich mit dem Tatvorwurf des versuchten Tötungsdelikts konfrontiert.

In Ingolstadt: Junger Mann soll auf anderen Mann mit Messer eingestochen haben

Am Montag (7. August) gegen 20.30 Uhr soll es zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen sein, woraufhin der 16-Jährige auf einen 20 Jahre alten Mann eingestochen haben soll. Der Schwerverletzte wurde der Polizei zufolge in ein Krankenhaus gebracht.

16-Jähriger soll auf Mann eingestochen haben: Richter erlässt Haftbefehl

Der 16 Jahre alte Verdächtige wurde mit einer Platzwunde am Kopf ebenfalls ambulant in einer Klinik behandelt. Ein Richter erließ den Angaben zufolge später Haftbefehl, der Jugendliche wurde in ein Gefängnis gebracht, teilte die Kripo Ingolstadt abschließend mit. (ly/dpa)

