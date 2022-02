Ingolstadts Plan: „Reinstechen“ in Abwehrschwächen

Teilen

Rüdiger Rehm, Trainer vom FC Ingolstadt, auf dem Weg zur Bank. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Nach einem ermutigenden Auftritt gegen Werder Bremen will der stark abstiegsbedrohte FC Ingolstadt gegen den FC St. Pauli seine ansteigende Formkurve in der 2. Fußball-Bundesliga bestätigen. Die Schanzer müssen - bei zehn Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 16 - dringend mit einem Heimsieg voll punkten.

Ingolstadt - In dem Duell mit den Hamburgern am Samstag (13.30 Uhr/Sky) erwartet FCI-Trainer Rüdiger Rehm einen „extrem guten Gegner, der eine gute Spielanlage hat“. Die Schwächen liegen laut dem 43-Jährigen in der Defensive. „Genau da wollen wir natürlich auch reinstechen“, sagte Rehm am Donnerstag über die kriselnden Gäste.

Nach dem Überraschungserfolg im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund holte St. Pauli in den vergangenen vier Spielen lediglich einen Sieg. Zuletzt setzte es gegen Hannover 96 eine 0:3-Niederlage.

Der Tabellenvorletzte Ingolstadt ist seit drei Partien ungeschlagen und strebt mit Aggressivität zum Erfolg. „Wir wollen dem Gegner keine Zeit lassen, wenn er am Ball ist“, sagte Rehm. Unterstützung soll es dabei von den Rängen geben. 5000 Tickets wurden verkauft, eine Tageskasse soll auch Kurzentschlossenen noch eine Möglichkeit zum Zuschauen bieten. dpa