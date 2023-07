Ingolstädter verdienen am meisten

Einkommen

Die höchsten Gehälter in ganz Bayern werden in Ingolstadt gezahlt: In der Stadt an der Donau lag das mittlere Einkommen Ende vergangenen Jahres bei 5282 Euro, fast 1500 Euro mehr als bayernweit. Das geht aus Zahlen zum Medianeinkommen in Bayern hervor, die die Regionaldirektion der Bundesagentur am Freitag in Nürnberg veröffentlichte. Auf Platz zwei lag Erlangen mit 5200 Euro, gefolgt von der Landeshauptstadt München mit 4892 Euro.

Nürnberg - Die Zahlen beziehen sich auf die Bruttogehälter für Vollzeitstellen. Das Medianeinkommen ist das Einkommen, bei dem es genauso viele Menschen mit einem höheren wie mit einem niedrigeren Einkommen gibt.

Ingolstadt ist Sitz von Audi; Erlangen unter anderem von Siemens Healthineers - Arbeitsplätze in großen Industriefirmen sind traditionell gut bezahlt. Das bayernweite Medianeinkommen ist laut Arbeitsagentur demnach im vergangenen Jahr um 129 auf 3792 Euro gestiegen.

Eine sehr große Rolle spielen jedoch Bildung und Ausbildung: Ungelernte verdienten im Mittel 2783 Euro, Akademiker mit 5885 Euro mehr als doppelt so viel. „Wer eine höhere Qualifizierung hat, verdient auch mehr“, sagte Ralf Holtzwart, der Chef der Regionaldirektion, und verband das mit einem Appell zur Weiterbildung.

Abgesehen davon haben Männer nach wie vor besser bezahlte Jobs als Frauen: Das mittlere Einkommen von Frauen belief sich laut Bundesagentur auf 3452 Euro, 530 Euro weniger als männliche Vollzeitbeschäftigte, die 3982 Euro verdienten. dpa