Streit um Misthaufen und Kuhglocken: Landwirt rief Aiwanger an und löst Debatte aus

Von: Tanja Kipke

Teilen

Mit einer neuen Bundesratsinitiative will der Freistaat das „Sinneserbe“ in Bayern schützen. Dazu zählen die landestypischen Geräusche und Gerüche. Ein Landwirt stieß die Debatte an.

Gräfenberg – Die Glocken der Kühe läuten, ein Hahn kräht am Morgen, Misthaufen-Geruch weht auf die Straße. All das kann dem ein oder anderen Nachbar schonmal zu viel werden. Immer wieder kommt es auf dem Land zu Auseinandersetzungen, die letztendlich vor Gericht landen. In Holzkirchen zog sich ein Streit über Kuhglocken jahrelang hin, eine Anwohnerin hatte sich von dem Läuten gestört gefühlt. Der Richter fuhr sogar hin, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Nicht nur die Geräusche auf dem Land sorgen regelmäßig für Ärger, auch der Geruch der Misthaufen kann schonmal vor Gericht landen. Oft sitzen die Landwirte dann am kürzeren Hebel.

Um dem entgegenzuwirken, setzte sich ein Landwirt aus Gräfenberg für mehr Rechte ein – und das mit Erfolg. Er telefonierte sogar mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) persönlich, dieser brachte eine Bundesratsinitiative auf den Weg, welche landestypische Geräusche und Gerüche als „bayerisches Kulturgut“ einstuft. Der Bundesrat befasst sich nach der Sommerpause mit dem Vorstoß.

Geräusche und Gerüche als „Sinneserbe“: Landwirt kam Idee durch Frankreich

Landwirt Erich Läufer kam durch einen Artikel über eine neue Regelung in Frankreich auf die Idee. Die Franzosen haben stinkende Misthaufen oder krähende Hähne zum Kulturgut erklärt, wodurch Landwirte bei Streitigkeiten besser geschützt sind. Das will Läufer auch erreichen. Wie der BR berichtet, habe der 69-Jährige zahlreiche Briefe an Politiker und Verbände geschrieben. Unterstützt hätten ihn jedoch nur wenige. Läufer schaffte es schließlich persönlich mit Aiwanger zu telefonieren, der habe nichts von der Gesetzgebung aus Frankreich gewusst und ihm versprochen, sich der Sache anzunehmen.

Das Läuten der Kuhglocken als bayerisches Kulturgut? Eine Bundesratsinitiative will das „Sinneserbe“ Bayerns schützen. © Angelika Warmuth/dpa

Die Freien Wähler brachten schließlich mit Unterstützung der CSU die Bundesratsinitiative auf den Weg. „Jede Region hat ihre spezifischen Bräuche und kulturellen Wurzeln“, sagt Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber dazu. „Brotbacken oder Bierbrauen, Kirchen- oder Kuhglocken, Heimat kann man riechen und hören. Dieses heimatliche Sinneserbe wollen wir bewahren.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Kritik an Regelung folgte prompt: Dönerbude auch landestypisch?

Im bayerischen Landtag stieß der Vorstoß bei SPD, AfD und FDP auf Kritik. Es sei unklar, was genau landestypische Gerüche und Geräusche seien und was nicht. Das Krähen eines Hahns wird geschützt, die Schrei eines Papageien nicht? Der Geruch von Bratwürsten wird geduldet, der einer Dönerbude nicht? Die Grünen enthielten sich bei der Abstimmung, sehen hinter der Idee eher einen „Schaufensterantrag“.

Jetzt liegt die Entscheidung beim Bundesrat. Laut dem bayerischen landwirtschaftlichen Wochenblatt fand die Initiative im Agrarausschuss des Bundesrats letzte Woche keine Mehrheit. Nun kommt es auf den Umweltausschuss an. Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass das Plenum nach der Ablehnung im Agrarausschuss der Initiative zustimmt. (tkip)

In Pähl hat ein Landwirt erst kürzlich einen Bußgeldbescheid wegen Kuhfladen auf der Straße erhalten. Gemeinderäte und Bauernverband beobachten das Geschehen mit Sorge.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.