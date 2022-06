Innenminister beenden dreitägige Frühjahrskonferenz

Die Innenminister kommen nach einem Spaziergang durch die Altstadt an der Residenz an. © Daniel Vogl/dpa

Nach dreitägigen Beratungen beenden die Innenminister von Bund und Ländern am Freitag in Würzburg ihre Frühjahrskonferenz. Im Zentrum steht am Freitag die Finanzierung des Bevölkerungsschutzes in Deutschland. Eine Einigung auf eine Zuschuss-Summe des Bundes war zunächst nicht in Sicht. Die Länder hatten zehn Milliarden Euro für die nächsten Jahre aus Bundesmitteln gefordert, um den Zivil- und Katastrophenschutz auf Vordermann zu bringen.

Würzburg - Unter anderem soll das Sirenensystem wieder flächendeckend eingeführt werden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich am Donnerstag jedoch nur zu einer „bedarfsgerechten“ Finanzierung bekannt. Zuvor hatten Bund und Länder den Aufbau eines gemeinsamen Kompetenzzentrums vereinbart. Dieses soll in Bonn entstehen und künftig Informationen zum Katastrophenschutz bündeln und Entscheidungen bei der Bekämpfung von Katastrophen erleichtern.

Unklar blieb zunächst, wie weit sich die Länder bei der Bekämpfung von Kriminalität im Internet annähern können. Von Seiten der unionsgeführten Ländern Bayern und Nordrhein-Westfalen war der Vorschlag gekommen, künftig weniger Datenschutz zu garantieren und die IP-Adressen von Computernutzern den tatsächlichen Identitäten zuzuordnen - etwa im Kampf gegen Kinderpornografie. dpa