Inntalautobahn: Blockabfertigung sorgt für Riesen-Stau - Brenner-Gipfel abgesagt

Wie schön, dass die Österreicher sich weniger LKW-Belastung einfach dadurch erkaufen dass sie den Stau auf die andere Seite der Grenze verlagern. Mich interessierte einmal wie die Reaktion wäre wenn eine solche Blockabfertigung von deutscher Seite bei der Einreise durchgeführt werde und der Stau bis hinter Wörgl reicht?

Ganz davon abgesehen muss man sich irgendwann ein Konzept überlegen sonst stehen die LKW irgendwann komplett von München bis Verona in einem Megastau still. Selbst wenn der BBT fertig ist und auch eine mögliche Zulaufstrecke auf deutscher Seite existent wäre wird man es nicht schaffen diese LKW-Mengen auf die Schiene zu verlagern. Dazu benötigt es aber keinen bilateralen Brenner-Gipfel sondern ein europäisches Konzept. Man müsste Unternehmen beispielsweise verpflichten Lagerfläche für Roh- und Halbwaren zu schaffen die für die Produktion benötigt werden um die "Just in Time - Lagerhaltung" auf den Straßen zu unterbinden. So wäre in der Folge eine Anlieferung beispielsweise per Bahn und nachfolgender lokaler Feinverteilung möglich, die ja etwas länger dauert als der Straßentransport. Auch müsste man europaweit überlegen die Kosten für den Straßentransport signifikant zu erhöhen um diese Transportform zu verteuern. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin nach Schweizer Vorbild den LKW-Verkehr mittels eines europäischen nachtfahrverbotes "auszubremsen" . Wie in der Schweiz dürften dann von 22 - 5 Uhr nur noch berechtigte LKW wie Post, Kühlzüge oder Lieferverkehr für Supermarkt und Einzelhandel fahren.

leichzeitig müsste ein Schienen- oder Schiffstransport ( z.B. Binnenschiff ) wesentlich günstiger sein. Ziel muss es sein, nur noch wirklich zeitkritische Waren per LKW über lange Distanzen zu befördern während andere Waren auf alternativen Verkehrsträgern transportiert werden und nur zur Feinverteilung in der Zielumgebung ein LKW benötigt wird.

Solange aber keine gesamteuropäische Lösung gefunden wird werden Länder wie österreich immer belächelt werden während sich in anderen Ländern die Räder weiter drehen und die Straßen immer mehr verstopfen.