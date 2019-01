Insektenforscher erklärt: Darum unterschreibe ich fürs Volksbegehren zum Artenschutz

„Sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen“

von Dominik Göttler schließen

Andreas Segerer ist Schmetterlingsexperte und Oberkonservator an der Zoologischen Staatssammlung in München. In seinem Buch „Das große Insektensterben“ beschreibt der 57-Jährige, wie er unfreiwillig zum „Sterbebegleiter der Artenvielfalt“ wurde.