„18.000 Euro pro Monat“: Energiekosten-Explosion treibt Traditionsbäckerei in Insolvenz

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Seit 65 Jahren besteht die oberfränkische Traditionsbäckerei Dumler. Wegen der Energiekrise steht das Handwerksunternehmen nun kurz vor der Insolvenz.

Kupferberg – Es sind schwere Zeiten für Handwerksbetriebe: Energie-, Rohstoffpreise und Mieten sind in den letzten Monaten regelrecht explodiert. Durch die dramatisch gestiegenen Kosten kämpfen viele mittelständische Unternehmen um die Existenz. So auch die Traditionsbäckerei Dumler in Kupferberg (Landkreis Kulmbach).

Energie-Krise treibt Traditionsbäckerei in die Insolvenz – 18.000 Euro für Stromabschlag

Insgesamt neun Filialen mit circa 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreibt Fritz Dumler, der Chef der Bäckerei-Kette, in Bayreuth, Kulmbach und Umgebung. Schon seit 1957 versorgt die Bäckerei die Region mit frischen Broten und Semmeln. 2021 hatte seine Tochter die Geschäftsführung übernommen, inzwischen obliegt die Leitung des Unternehmens aber wieder Fritz Dumler: „Wenn es nämlich den Bach runtergeht möchte ich selbst meinen Kopf hinhalten und nicht den meiner Tochter“, so Dumler.

Zum Jahresende läuft der Stromvertrag für die Filiale in Kupferberg aus. Der Wechsel zum neuen Stromanbieter kam mit einer Hiobsbotschaft: Die monatliche Abschlagszahlung für die Produktionsstätte solle künftig bei 17.812 Euro liegen. Eine Katastrophe für den Bäckermeister. „Bisher zahlten wir monatlich circa 3500 Euro“, so Dumler.

„Die erhöhten Verpackungs- und Rohstoffkosten für Mehl, Zucker, Butter, Sahne und Quark, konnten wir noch durch Preiserhöhungen auffangen“, erklärt der Bäckermeister. „Die Energiekosten leider nicht. Ich wüsste auch nicht wie.“ Die zusätzlichen Kosten könnten nicht mehr einfach so an die Kunden weitergeben werden, meint Dumler. „Das normale Brötchen kostet jetzt schon 50 Cent. Viele Kunden – die ja ebenfalls sparen müssen – laufen uns leider jetzt schon ‚weg‘ zu den Supermärkten.“

Herbe Verluste durch Corona-Pandemie: „Liquiditätsabfluss jetzt bei 200.000 Euro“

Dabei waren die Stromkosten für das Handwerksunternehmen schon seit Jahresbeginn kontinuierlich angestiegen: Zwischen Januar und April stiegen sie in Dumlers Filialen von anfangs 4600 auf 10.520 Euro. Ab April kam dann noch eine Erhöhung der Kraftstoffpreise um monatlich 1000 Euro, sowie der Heizölkosten um 4000 Euro dazu. „Allein wegen Corona betrug unser geschäftlicher Liquiditätsabfluss 110.000 Euro“, berichtet Dumler. Durch die zusätzlich gestiegenen Nebenkosten liegt dieser inzwischen bei 200.000 Euro.

Wegen der Energiekosten-Explosion steht die Traditionsbäckerei Dumler kurz vor der Insolvenz. © Madeleine Dumler

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

„Scholz Doppel-Wumms ist bei uns angekommen“ – Energiekosten-Explosion trifft Bäcker schwer

„Der Doppel-Wumms von Herrn Scholz ist bei uns angekommen!“, kommentierte Dumler auf Facebook die dramatische Preissteigerung. Der Geschäftsführer ist überzeugt: „Wenn wir die Energiekosten nicht in den bezahlbaren Bereich bekommen und damit das Problem an der Wurzel anpacken, sehe ich schwarz. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es ja genauso trifft.“ Dumlers Befürchtung: „Das Handwerk soll/wird wohl sterben.“

Der Bundestag hatte am 15. Dezember grünes Licht für die Pläne der Ampel-Regierung zu Preisbremsen für Gas und Strom gegeben. Offiziell soll die Maßnahme im März in Kraft treten, rückwirkend soll es auch Entlastungen für Januar und Februar geben. Viel zu spät für Dumler – bis März ist er wohl mit seiner Liquidität am Ende.

Traditionsbäckerei kein Einzelfall – „Härtefall Energiefonds“ angekündigt

Das einzige, was der Traditionsbäckerei in ihrer aktuellen Notlage helfen könnte, sind sofortige finanzielle Hilfen. Die bayerische Staatsregierung hatte Anfang November im Rahmen der Vorstellung ihres Haushaltsentwurfes einen „Härtefall Energiefonds“ angekündigt. Die dafür vorgesehenen 1,5 Milliarden Euro sollen unter anderem durch die Folgen der Energiekrise existenzgefährdeten kleinen und mittelständischen Unternehmen zugutekommen.

Doch der Fall der Bäckerei Dumler ist bei weitem nicht der einzige seiner Art. Auch in Garmisch-Partenkirchen richteten sich Handwerksbetriebe mit einem Hilferuf an die Politik. (mlh)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.