Schild aus Bayern sorgt für Verwirrung im Netz: Begründung wird missverstanden – „Ist das ein Befehl?“

Von: Thomas Eldersch

Ein Schild aus Aschaffenburg macht gerade im Netz die Runde. © Screenshot Instagram notesofgermany

Fasching ist wohl nicht jedermanns Ding. Zumindest könnte man das vermuten, wenn man den jüngsten Beitrag auf der Instagram-Seite „notesofgermany“ gesehen hat.

Aschaffenburg – Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange und überall in Bayern schlüpfen wieder zahlreiche Narren in die wildesten Kostüme. Fasching steht im Freistaat vor der Tür. Erst jüngst ließ die bayerische Politprominenz ihrer Kreativität freien Lauf, als es wieder hieß „Fastnacht in Franken“. Landesvater Markus Söder ging als Stammesältester der Bayern und verwirrte damit nicht nur die Journalisten vor Ort.

Zu einem ordentlichen Fasching gehören neben Kostümen auch bunte Luftschlangen, zuckersüße Bonbons, die von Umzugswagen geworfen werden und natürlich Konfetti. Von letzterem nicht zu knapp. Aber anscheinend sieht man das in der unterfränkischen Stadt Aschaffenburg etwas anders. Von dort stammt ein Schild, das eben dieses verbietet. Auf Instagram wurde es jetzt geteilt. Und eine Begründung wurde gleich noch mitgeliefert.

Kein Konfetti in Aschaffenburg: Verbotsschild sorgt für Verwirrung im Netz

Fraglich ist ja, ob das abfotografierte Schild aus Aschaffenburg tatsächlich ernst gemeint ist, da es selbst in den buntesten Farben – ähnlich des geschmähten Konfetti – daher kommt. Jedoch scheint man hier aber mit Nachdruck darauf hinweisen zu wollen, sonst würden wohl kaum drei Ausrufezeichen am Ende des Satzes stehen. Aber es steht noch mehr auf dem Zettel. Darunter folgt die Begründung für das Verbot: „Macht Flecken!!!“

Da fällt selbst den Betreibern der Seite „notesofgermany“ nichts mehr dazu ein, außer „irgendwo hört der Spaß auf“. Für die Fans der Seite war der Aushang natürlich ein gefundenes Fressen. Sie amüsierten sich nicht so sehr über das Verbot selbst, sondern mehr über die zweideutige Begründung. So schrieb einer: „‚Macht Flecken‘ klingt wie eine Aufforderung.“ Und ein anderer stieg mit ein: „Ist das ein Befehl? ‚Macht Flecken, aber zackzack!‘“

Verbotsschild auf Instagram: Instagram-User gehorcht sofort

Ein weiterer Fan der Seite wirkt ein wenig eingeschüchtert aufgrund des Befehlstons des Schilds. „Ok, dann lege ich mein Konfetti eben vorsichtig auf den Boden. Und wie man am besten Flecken macht, kann ich bestimmt irgendwo auf YouTube lernen.“ Und ein anderer denkt sogar schon weiter und hat die armen Reinigungskräfte im Sinn: „Stressflecken bei dem, der es aufräumen muss....richtig!“ Es bleibt also abzuwarten, wie bunt am Ende die närrische Zeit in Aschaffenburg ausfallen wird.

