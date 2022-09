„Geltungssucht“? Söder gratuliert König Charles III. – doch das geht nach hinten los

Von: Thomas Eldersch

Landeschef Markus Söder gratulierte im Netz König Charles III. zu seiner Ernennung. Doch das ging nach hinten los. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

König Charles III. bekam für seine Ernennung viele Glückwünsche. Doch die Gratulation von Markus Söder wurde im Netz „zerrissen“.

München – Die Königin ist tot, lang lebe der König. Nach dem Tod Queen Elizabeths II. hat inzwischen ihr Sohn, König Charles III., den britischen Thron bestiegen. Erst überschlug sich das Netz vor Beileidsbekundungen an die Royal Family, dann folgten zahlreiche Glückwünsche und Gratulationen an den neuen König. Da wollte der bayerische Landesvater Markus Söder (CSU) auch nicht fehlen. Sein Beitrag in den Sozialen Medien ging aber eher nach hinten los.

Markus Söder gratuliert König Charles III. und das Netz amüsiert sich

2019 war der damalige Prinz Charles zu Besuch in München. Dabei stand für den Monarchen auch ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten auf der Tagesordnung. Zahlreiche Fotos wurden von den beiden und ihren Gattinnen geschossen. Eines davon suchte sich der CSU-Chef aus, um dem neuen Regenten auf Twitter zu gratulieren. Dazu schrieb er: „Herzlichen Glückwunsch an König Charles III. Der Empfang 2019 in München war eine große Ehre für Bayern. Long live the King!“ Kennern des Bildes fiel aber schnell ein Detail auf.

Etwa dem Journalisten Quentin Lichtblau. Er merkte berechtigterweise an, dass auf dem Bild von Söder etwas fehle. „Wenn du aufgrund deiner Geltungssucht die eigene Ehefrau und Camilla aus dem Bild schneidest“, schrieb er zu seinem Retweet von Söders Beitrag. Zum Beweis postete er das Original.

Nutzer im Netz machen sich über Söders Glückwunschbild lustig

Aber nicht nur Quentin Lichtblau gefiel das Bild von Söder so gut, dass er es auseinanderpflückte. Der EU-Parlamentsabgeordnete Michael Bloss (Grüne) schnitt es sogar noch weiter zusammen und versah es mit einem populären Internet-Meme. Dazu schrieb er: „Wir alle König Charles, wir alle…“

Der Grünen-Europaparlamentsabgeordnete Michael Bloss bastelte aus dem Söder-Bild ein Meme. © Screenshot Twitter/Michael Bloss

Andere Twitter-Nutzer ließen ihrer kreativen Seite auch freien Lauf. So schnitt einer kurzerhand Söder aus dem Bild und ließ nur noch Charles und die beiden Frauen Camilla und Karin übrig. Andere amüsierten sich über den leicht irritierend wirkenden Gesichtsausdruck von Charles. Dazu schrieb einer: „Was sagt es über dich, wenn du ein Foto postest, auf dem du nur dich selber wahrgenommen hast?“ Wieder andere schrieben nichts von Charles III., sondern von König Markus I. Der Tenor der Twitter-Nutzer war jedoch, dass die Bildauswahl des Landeschefs eher unglücklich bis „peinlich“ war. (tel)

