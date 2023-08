„Jeder Tag war ein Geschenk“: Bamberger Traditionsgärtnerei schließt – Betrieb verkauft Inventar und Pflanzen

Von: Thomas Wunder

Teilen

Die Gärtnerei bietet einen hervorragenden Blick auf die Stadt. © Carmen Dechant

Rund 30 Jahre haben Carmen und Michael Dechant die Hofstadt-Gärtnerei in Bamberg betrieben, Ende des Jahres ist Schluss. Einen Nachfolger, der den Betrieb weiterführt, gibt es nicht.

Bamberg – Die traditionellen Gärtnereien mit ihren großen, innerstädtischen Anbauflächen gehören zu den Attraktionen der Stadt Bamberg. Die Gartenstadt hat dazu beigetragen, dass Bamberg UNESCO-Weltkulturerbe wurde. Mittlerweile gehören die Traditionen und Bräuche der Gärtner zum immateriellen Kulturerbe.

Einer dieser Betriebe, der das Erbe der Stadt Bamberg am Leben gehalten hat, ist die „Hofstadt-Gärtnerei“. Seit etwa 30 Jahren betreiben Carmen und Michael Dechant die Gärtnerei, bauen Gemüse, Kräuter, Blumen und vieles mehr an. Leider hat sich niemand gefunden, der den traditionellen Betrieb weiterführt.

Hofstadt-Gärtnerei: keine Nachfolge in Sicht

Im Gespräch erklärt uns Carmen Dechant, wie viel Arbeit eine Gärtnerei bedeutet: „Wir haben die Gärtnerei betrieben wie vor 150 Jahren. Das ist reine Handarbeit, keine Maschinen. Die Kulturführung ist äußerst schwierig, weil wir eine reine Freilandgärtnerei sind, wir sind komplett vom Wetter abhängig.“

Urlaub habe das Ehepaar seit Jahren nicht mehr gemacht, lange Arbeitstage und durchgearbeitete Wochenenden seien normal gewesen. „Das ist kein 8-to-5-Job hier, das ist ganz oder gar nicht. Und das wollen die Leute nicht mehr, die wollen in den Urlaub fahren, die wollen eine geregelte Freizeit und dabei noch viel Geld verdienen. Das ist hier alles nicht gegeben“, so Dechant.

Die Leute wissen gar nicht, was ihnen entgeht. Jeder Tag war ein Geschenk. In der Gärtnerei zu arbeiten, unter freiem Himmel, mit den Händen, das bringt eine Zufriedenheit, das ist mit nichts zu vergleichen.

Einen passionierten Gärtner, der die direkte Nachfolge antritt, haben die Dechants leider nicht gefunden. Einen derartigen Betrieb zu führen, käme für die meisten einfach nicht mehr infrage, meint Carmen Dechant. Der jungen Generation wäre vor allem eine geregelte Arbeitszeit wichtig.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Kaum Wertschätzung für „Hofstadt-Gärtnerei“

Was Carmen Dechant schmerzt, ist die fehlende Wertschätzung für das Gärtner-Handwerk. Zwar sei überall von Nachhaltigkeit und Regionalität die Rede, einkaufen würden die Leute aber trotzdem beim Supermarkt. „Wir hatten auch gute Jahre, vor zehn Jahren wurde das alles noch geschätzt. Je mehr Regionalität und Nachhaltigkeit in aller Mund sind, desto weniger wird das praktiziert.“ Am Ende würde die Kaufentscheidung vor allem am Preis hängen. Zudem seien die Leute zu bequem: „Die Leute wollen alles in einem Einkauf erledigen, aber wir haben hier leider keine Slipeinlagen in der Gärtnerei und keine Handyhüllen.“

Über 4.000 Quadratmeter Fläche hat die „Hofstadt-Gärtnerei“. © Carmen Dechant

Auch von der Stadt hätte sich die Gärtnereibesitzerin mehr Anerkennung erwartet. Man werbe schließlich auch mit den Gärtnereien: „Das ist ein ganz wichtiger Anlaufpunkt für Touristen. Die Gärtnerei, das sind 4.000 Quadratmeter mit Blick auf Altenburg und Dom und Michelsberg, wir haben hier eine Skyline, da kann Dubai sich verstecken.“

Inventar und Gärtnerei stehen zum Verkauf – bereits Interessenten für Grundstück

Das restliche Inventar und die übrigen Pflanzen werden bis zum Jahresende verkauft. Dafür hat die Gärtnerei freitags und samstags geöffnet. Auch vom Grundstück wird sich das Gärtner-Ehepaar trennen: „Wir wollen und müssen das Ganze an einem Stück verkaufen. Das heißt das riesige Gärtnerhaus und hintendran 4.000 Quadratmeter Gartenfläche. Vom neuen Eigentümer wird das wahrscheinlich mit Wohnraum bestückt werden und der hintere Teil wird in irgendeiner Form gärtnerisch genutzt werden, der darf nicht bebaut werden.“ Interessenten hierfür gibt es bereits.

Für die Zukunft haben die Dechants noch keine konkreten Pläne. Zunächst sei es Carmen Dechant wichtig, das Kapital „Hofstadt-Gärtnerei“ friedlich und harmonisch zu Ende zu bringen. Den Rest lasse man auf sich zukommen: „Mal schauen, was der liebe Gott für uns geplant hat. Und dann schauen wir, wie wir das mit unseren Plänen vereinbaren können.“

Immer einen Besuch wert: Die neun charmantesten Altstädte in Bayern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.