Elf Schwerverletzte bei Busunglück auf der B306: Auch Kinder an Bord

Von: Thomas Eldersch

Bei Inzell auf der B305 ereignete sich am Samstagmorgen ein schwerer Busunfall. © FDL news/Lamminger

Bei einem Busunglück im Landkreis Traunstein wurden am Samstagmorgen über 30 Menschen verletzt. Ein Reisebus kam von der Straße ab und rutschte einen Abhang hinab.

Update vom 26. Februar, 12.52 Uhr: Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat jetzt eine offizielle Pressemitteilung zum Busunglück nahe Inzell herausgegeben. Darin heißt es auch, dass sich der Unfall auf der B306 und nicht der B305 ereignet hat. Beide Straßen treffen jedoch kurz nach Inzell aufeinander. Daher wohl die unterschiedlichen Angaben.

In der Meldung bestätigt die Polizei, dass es elf Schwer- und 21 Leicht- bis Mittelschwerverletzte gegeben hat. Der Unfall ereignete sich wohl in der Nähe des Eisstadions, kurz nach dem Ortsausgang von Inzell. Eine Reisegruppe aus dem nordrhein-westfälischen Landkreis Warendorf war mit einem Bus der Marke Setra auf dem Weg zu einem Skiausflug in die Chiemgauer Alpen. Der 58-jährige Busfahrer kam dann gegen 7.30 Uhr rechts von der Straße ab. Das Fahreug rutschte mehrere Meter eine Böschung hinab und kam dort zum Liegen.

Busunfall bei Inzell: Bundesstraße noch bis nachmittags gesperrt

Unter den Verletzten befanden sich nach Angaben der Polizei auch viele Kinder und etliche Jugendliche sowie Jungerwachsene, heißt es weiter in der Meldung. Um den verunglückten Personen zu helfen, waren Einsatzkräfte der Polizei, diverse Feuerwehren der Region sowie Rettungskräfte und Rettungshubschrauber vor Ort. „Die Bundesstraße 306 musste im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden, die Sperrung wird aufgrund der Bergungsarbeiten bis in den Nachmittag hinein andauern“, schreibt die Polizei.

Die Sachleitung zu dem Unfall übernahm mittlerweile die Staatsanwaltschaft Traunstein. Die polizeilichen Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Traunstein. Auch ein Gutachter wurde zur Unfallstelle geschickt, um den Unfallhergang aufzuklären.

Busunglück in Bayern: Insgesamt 32 Verletzte - Polizei-Ermittlungen dauern an

Update vom 26. Februar, 12.14 Uhr: Inzwischen gibt es mehr Details von der Polizei zu dem Busunfall nahe Inzell. Insgesamt sollen 32 Menschen verletzt worden sein. Elf davon schwer. Sie wurden mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Insgesamt sollen 61 Menschen an Bord des Busses gewesen sein. Die restlichen 29 Personen wurden nach Angaben der Polizei nur leicht oder gar nicht verletzt.

Das betroffene Busunternehmen stammt aus Nordrhein-Westfalen, ob auch die Fahrgäste von dort kamen, war zunächst offen. Der Bus befand sich laut Angaben der Feuerwehr auf dem Weg in den Skiurlaub in Kaprun. Ein Teil der Betroffenen wurde in einer nahen Eissporthalle betreut.

Die Polizei geht aufgrund der Spuren vor Ort und erster Befragungen davon aus, dass der Bus ohne Fremdbeteiligung von der Straße abkam und nach rechts eine mehrere Meter hohe Böschung hinunterkippte. Dort blieb er auf der Seite liegen. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an.

Erstmeldung vom 26. Februar, 10.52 Uhr: Inzell - Zu einem schweren Busunglück kam es am Samstagmorgen auf der B305 zwischen Inzell (Landkreis Traunstein) und Weißbach (Landkreis Berchtesgadener Land). Dabei sind nach Angaben der Polizei dutzende Menschen verletzt worden. Wie es zu dem Unglück kam, blieb zunächst unklar. Der Einsatz dauert an.

Schweres Busunglück bei Inzell: Reisebus kommt von Straße ab - zahlreiche Verletzte

Der Reisebus verunglückte laut Polizei gegen 7.30 Uhr. Bislang geht man davon aus, dass keine anderen Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Die Kollegen von chiemgau24.de sprechen von 40 Menschen*, die zu dem Unfallzeitpunkt im Bus waren. Bei Bild.de heißt es sogar, dass 50 Menschen verletzt wurden und 60 Passagiere an Bord waren. Wie viele Menschen und wie schwer sie verletzt sind, darüber gibt es zunächst kaum gesicherte Informationen. Die Integrierte Leitstelle in Traunstein hat jedenfalls Unterstützung sowohl aus Österreich, als auch aus Rosenheim angefordert. Auch die Luftrettung ist zum Unfallort beordert worden.

Die Unfallstelle sei schon seit Stunden gesperrt, heißt es von einer Sprecherin der Polizei Oberbayern Süd. Bei dem Unfall gab es keine Tote, so die Sprecherin weiter. Ein Abschleppdienst sei bereits zur Unfallstelle gerufen worden. Die Bergung könnte sich aber als schwierig erweisen, weil der Bus einen Abhang heruntergerutscht ist.