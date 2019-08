Motorradfahrer (29) gerät in Gegenverkehr und kracht in Auto - er stirbt an der Unfallstelle

Ein Motorradfahrer geriet auf der B 305 zwischen Ruhpolding und Inzell in den Gegenverkehr. Er krachte in ein Auto und starb.

Begleiter des Mannes erleiden Schock

von Katarina Amtmann

Auf der B 305 zwischen Ruhpolding und Inzell kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer geriet in den Gegenverkehr und krachte in ein Auto.