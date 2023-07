Verdacht der schweren Brandstiftung an Wohnhaus - 46-Jährige in Untersuchungshaft

Von: Miriam Haberhauer

In Oberbergkirchen kam es am Freitag zu einem Zimmerbrand, der Sachschaden ist fünfstellig. Nun steht der Verdacht schwerer Brandstiftung im Raum.

Oberbergkirchen – Bei einem Zimmerbrand in Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn entstand am Freitagvormittag, 21. Juli, ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sitzt eine 46-Jährige nun wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung in Untersuchungshaft.

Bei einem Brand in Oberbergkirchen entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Eine 46-jährige Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. © Winfried Eß/fib

Zimmerbrand in Oberbergkirchen: Bewohner bemerkte Rauchentwicklung

Das Feuer entstand am Freitagvormittag gegen 11 Uhr Vormittag in der Küche eines Wohnhauses in Oberthalham, Gemeinde Oberbergkirchen. Der Hausbesitzer bemerkte die Rauchentwicklung und alarmierte selbst die Rettungskräfte. Die örtlichen Feuerwehren brachten den Zimmerbrand schnell unter Kontrolle und konnten so einen größeren Schaden abwenden.

Laut Stimmen vor Ort brannte dabei zunächst ein altes Sofa, sowie einige Inventarteile. Verletzt wurde im Zuge des Vorfalls niemand, der geschätzte Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Mühldorf übernahm die Ermittlungen zur Brandursache und konnte eine 46-jährige Frau aus dem Landkreis Mühldorf am Inn als dringend Tatverdächtige ausfindig machen.

Verdacht auf Brandstiftung: Mühldorferin in Untersuchungshaft

Bereits im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Verdachtsmomente gegen die 46-Jährige. Zudem fanden die Ermittler bei der Spurensicherung am Brandort Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung, weshalb der zuständige Staatsanwalt Traunstein Haftbefehl gegen die Frau stellte, welcher noch am Samstag, 22. Juli, vollstreckt wurde. Die Mühldorferin befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, so die Polizei am Montag.

