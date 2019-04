Jeder fünfte Bayer ist ein Temposünder - vor allem eine Altersgruppe rast häufig

So langsam nimmt die journalistische Berichterstattung immer abstrusere Formen an. Was wird denn demnächst noch alles untersucht um in irgendeiner Form der AFD irgendetwas finsteres dunkles und böses in die Schuhe schieben zu können? AfD Wähler putzen sich nicht so oft die die Zähne wie Grüne ? Afd-Wähler essen ungesund, Afd-Wähler sind übermäßige Tierquäler ? Afd-Wähler gucken öfter pornografische Inhalte und so weiter und so fort. So langsam wird es lächerlich. Wer beauftragt eigentlich solche Untersuchungen? Und wem nützen sie? Das sollte man vielleicht mal untersuchen. Aber die Antwort kennen wir bereits.