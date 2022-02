Jugendliche sollen Polizei gespielt und Mann gefesselt haben

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat einen 34-Jährigen am Dienstagabend in Kitzingen von einem Paar Handschellen befreien müssen. Er gab an, zwei Jugendliche hätten sich ihm gegenüber als Polizisten ausgegeben und ihn mit den Handschellen gefesselt, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten.

Kitzingen - Am Dienstagabend sei der 34-Jährige im Rosengarten in Kitzingen unterwegs gewesen, als die Jugendlichen bei ihm eine angebliche Polizeikontrolle hätten durchführen wollen. Der Mann sagte der Polizei, die Jugendlichen hätten blaue Oberteile mit der Aufschrift „Polizei“ getragen. Er habe allerdings sofort erkannt, dass die etwa 17 Jahre alten Jugendlichen keine echten Polizeibeamte waren, und sich gegen die Kontrolle gewehrt. Die beiden legten ihm daraufhin Handschellen an und liefen davon, so der 34-Jährige laut Polizei. Der Mann wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach den beiden Jugendlichen. Gegen sie wird wegen Amtsanmaßung, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung ermittelt. Die Handschellen musste die Polizei mit einem Bolzenschneider knacken. dpa