Junge Philosophen und ihr Werte-Bewusstsein

Durch ein Projekt sollen Kinder das Philosophieren lernen. Über Werte, über das Zusammenleben und die Gesellschaft. Sie tragen damit einen wesentlichen Teil zur gelungenen Integration bei.

München – Eines steht für Julia Blum fest: In jedem von uns steckt ein Philosoph. Auch in den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Das weiß sie deshalb so genau, weil sie in ihrem Leben schon sehr viele Fragen von Kindern gehört hat – über einen Großteil davon musste sie selbst erst einmal nachdenken. Heute ist Blum Projektleiterin der „Akademie Kinder philosophieren der gfi gGmbH“. Ihr und ihrem Team geht es nicht darum, möglichst viele Antworten zu liefern. Vielmehr wollen sie besonders Kinder und Jugendliche dazu ermutigen, Fragen zu stellen. Sich Gedanken zu machen. Über Werte. Über das Zusammenleben. Über unsere Gesellschaft. „Das sind Fragen, die immer wichtiger werden“, findet sie.

Gemeinsam mit dem bayerischen Sozialministerium und der Stiftung Wertebündnis Bayern hat die Akademie in Tutzing (Kreis Starnberg) zu einer philosophischen Podiumsdiskussion eingeladen. In der Akademie für Politische Bildung diskutierten prominente Gäste wie der ehemalige Landtagspräsident Alois Glück oder der Kabarettist und Orienthilfe-Gründer Christian Springer gestern Abend über die gesellschaftliche Bedeutung der Familie und die Frage nach gemeinschaftlichen Werten in einer multikulturellen Gesellschaft. Es war die erste Podiumsdiskussion dieser Art. Julia Blum hofft, dass viele weitere folgen. Um bei möglichst vielen Menschen die Begeisterung für das Philosophieren zu wecken.

Die Akademie bildet Lehrkräfte, Erzieher und andere Fachkräfte darin aus, mit Kindern und Jugendlichen philosophische Gespräche über Werte und wichtige Lebensfragen zu führen. Meistens passiert das ganz nebenbei im Alltag, erklärt Blum. Ein Kind stellt eine Frage wie „Gibt es auch schlechte Freunde?“ oder „Wer gehört alles zur Familie?“ Statt Fragen wie diese einfach zu beantworten, regen die Pädagogen einen Austausch an. „Die Kinder sollen ihre eigenen Antworten auf diese Fragen finden“, betont Blum. „Sie sollen die Möglichkeit bekommen, um sich selbst Gedanken zu machen, was für das Zusammenleben wichtig ist.“

Bei allen Themen, die die Integration betreffen, sei das besonders spannend, sagt die Projektleiterin. Das sieht auch das Sozialministerium so – deshalb engagiert es sich für einen offenen Wertedialog in der Gesellschaft und fördert Projekte wie das der „Akademie Kinder philosophieren der gfi gGmbH“ finanziell. „Die Wertebildung ist einer der Schlüssel dafür, dass die Integration in Bayern gelingt“, sagt Ministerin Emilia Müller (CSU). „Kinder sind die Zukunft. Sie sind wissbegierig und begreifen schnell. Und sie geben die neu erlernten Werte auch daheim in ihren Familien weiter.“

Das Projekt habe sich durch den Beitritt zum Wertebündnis Bayern entwickelt, das mehr als 150 Mitglieder hat, berichtet Julia Blum. Es soll einen intensiven Wertedialog zwischen Einheimischen und Zuwanderern anregen. Sie ist fest davon überzeugt, dass das Interesse für das Philosophieren zunimmt. „Die großen Fragen des Zusammenlebens stellen sich häufiger“, sagt sie. „Unsere Kinder sind es, die mit den Problemen der Gesellschaft von morgen umgehen müssen. Dann ist es wichtig, dass sie ein Bewusstsein für Werte besitzen.“