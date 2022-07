Junge und Frau nach Sturz aus Hochhaus in Erlangen tot

Eine Polizeiabsperrung ist um den Eingang zu einem Hochhaus gespannt. © Daniel Löb/dpa

Ein Passant entdeckt zwei leblose Körper vor einem Hochhaus in Erlangen - darunter ein Junge im Vorschulalter. Die Polizei hat erste Hinweise auf die Hintergründe.

Erlangen - Bei einem Sturz aus einem Hochhaus in Erlangen sind ein Junge im Vorschulalter und eine Frau ums Leben gekommen. Ein Passant hatte die beiden leblosen Körper am Dienstagvormittag vor dem Gebäude gesehen und den Notruf gewählt, wie ein Polizeisprecher sagte. „Beide Personen wiesen Verletzungen auf, die auf einen Sturz in großer Höhe schließen lassen.“ Dementsprechend habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen schlossen die Ermittler die Beteiligung weiterer Personen aus. Stattdessen deuteten die Hinweise auf ein Tötungsdelikt gepaart mit einem Suizid hin, sagte der Polizeisprecher. Die Identität der Toten, ein mögliches Motiv und weitere Fragen blieben zunächst offen, die Kriminalpolizei ermittelt. Auch wann genau der Vorfall passierte, blieb zunächst unklar. Allerdings gebe es keine Hinweise, dass die Körper schon länger liegen würden.

Nach dem Notruf fuhren zunächst mehrere Streifen zu dem 19-stöckigen Gebäude am Europakanal im Stadtteil Büchenbach. Der Bereich wurde mit Flatterband und Sichtschutz abgesperrt. Die Feuerwehr war im Einsatz, Ermittler befragten Anwohner und sicherten Spuren. Bis zum Nachmittag war der Einsatz vor dem Hochhaus beendet. dpa