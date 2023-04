Überlebender von Bärenattacke mischt sich in Diskussion um Abschuss ein

Von: Johannes Welte

Bärin Gaia, gefilmt von einer Wildbeobachtungskamera © Provincia Trento

Tierschutzorganisationen und der Präsident der Provinz Trient liefern sich einen juristischen Schlagabtausch um den Abschuss der Bärin Gaia. Einer, der bereits mit Gaia gekämpft hatte, mischt sich in die Debatte ein.

Trient/Bayrischzell - Die 17 Jahre alte Bärin Gaia - Schwester des Bären Bruno, der 2006 in Bayern geschossen wurde, hatte am 5. April im Trentiner Val di Sole den Jogger Andrea Papi (26) getötet. Der Präsident der Provinz Trentino, Maurizio Fugatti, ordnete vorige Woche den Abschuss der Risikobärin an. Das Verwaltungsgericht Trient setzte den Beschluss am Freitag bis 11. Mai aus, die Provinz sollte bis 27. April Unterlagen nachreichen. Derzeit verfolgen Förster das Tier im Wald am Monte Peller. Gaias Spuren wurden im Schnee gesichtet. Sie soll mit einer Röhrenfalle eingefangen werden.

Der Präsident der Autonomen Provinz Trient, Maurizio Fugatti © Provincia Trento

Fugatti ließ diese Unterlagen schon heute dem Gericht zukommen: Dabei handelt es sich um den Autopsiebericht des toten Andrea Papi und die genetische Analyse, die belegt, dass die Bärin Gaia für den tödlichen Überfall verantwortlich ist. Fugatti forderte das Gericht auf, einen früheren Termin für die Verhandlung festzusetzen, in der Gaias Schicksal entschieden werden soll.

Das Opfer der Bärin Andrea Papi und seine Verlobte Alessia Gregori © privat instagram/facebook

Aber auch die Tierschutzverbände Enpa, Leidaa und Oipa wurden aktiv: Sie wollten noch am Montag eine weitere Klage beim Verwaltungsgericht Trient einreichen: „Es gibt Methoden, um das Zusammenleben mit Bären zu optimieren und mögliche Konflikte zu vermeiden, aber wie die Tragödie von Caldes zeigt, wurden sie nicht oder nur unzureichend umgesetzt. Darunter ist die Echtzeitüberwachung von Bären und die Sperrung einiger Gebiete für Wanderer“, hieß es in einer Stellungnahme, die ladige.it zitiert.

Mann, der schon von Gaia angegriffen wurde, kritisiert Bärenprojekt

Christian Misseroni kämpfte schon mit Bärin Gaia © privat Facebook

Christian Misseroni, der 2020 mit seinem Vater Fabio eine Attacke der Bärin Gaia überlebt hat, sieht das Problem in einem Gespräch mit unserer Redaktion grundsätzlicher. Er kritisiert das Auswilderungsprojekt: „Das Projekt Life Ursus sah vor, dass es im gesamten Trentino etwa fünfzig Bären geben sollte, aber jetzt sind es über 150.“ Es seien zu viele, das Verhältnis zwischen Bär und Mensch sei nicht mehr ausgeglichen. Misseroni: „Meiner Meinung nach müssen zumindest die problematischen Bären, die gefährlich sind, abgeschossen werden..“

Der Trentiner kritisert: „Bis ich es selbst besser gewusst habe, wollte man mir weismachen, dass der Angriff auf mich eine Ausnahme ist, ein unglücklicher Zufall, der sich nie wiederholen würde. Aber in den vergangenen Jahren gab es viele Angriffe, sogar unser JJ4 hat sich bereits mehrmals aggressiv gegenüber Menschen gezeigt, ohne anzugreifen. Bei Andrea endete es in einer Tragödie.“

Das ist Missmanagement statt Vorbeugung

Misseroni wirft dem Projekt schwere Versäumnisse vor: „JJ4 war mit der Website der Provinz per Funk verbunden, um die Bevölkerung darüber zu informieren, wo es sich seit August letzten Jahres befand. Das Signal brach aber ab und niemand hat es je ersetzt, wodurch die Bevölkerung den Ereignissen ausgeliefert war. Das ist Missmanagement statt Vorbeugung, aus mangelndem Interesse seitens der Projektleitung.“