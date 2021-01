Spektakulärer Einbruch bei Juwelier: BMW fährt in Schaufenster - dann springen mehrere Maskierte heraus

Einbrecher fuhren mit einem BMW in das Schaufenster eines Bamberger Juweliers. Sie schlugen Vitrinen ein und flüchteten mit einem Mercedes.

Bamberg - Spektakulärer Einbruch bei einem Bamberger Juwelier am Freitagmorgen. Zahlreiche Einsatzkräfte fahnden nach den Tätern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einbruch bei Bamberger Juwelier: Einbrecher fahren mit BMW in Schaufenster

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr kurz nach 5.45 Uhr ein schwarzer BMW rückwärts in das Schaufenster eines Juweliers in der Straße „Grüner Markt“. Das teilte die Polizei mit. Mehrere Maskierte sprangen danach aus dem Wagen und schlugen Vitrinen ein. Kurze Zeit später flüchteten die Täter mit einem größeren silbernen Mercedes, den BMW ließen sie zurück.

Mehrere Streifenbesatzungen fahnden aktuell nach dem Wagen. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Kriminalbeamte ermitteln vor Ort und sichern Spuren. Derzeit ist noch unklar, was die Einbrecher erbeutet haben. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

BMW fährt in Schaufenster eines Bamberger Juweliers: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet um Mithilfe.

Wer hat am Freitag in den Morgenstunden verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Grüner Markt“ gesehen?

Wer hat gegen 5.45 Uhr den Einbruch in das Juweliergeschäft beobachtet?

Wem ist der größere silberne Mercedes nach 5.45 Uhr noch irgendwo aufgefallen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen

Einbruch bei Juwelier in Bamberg (Bayern): Die Polizeimeldung im Wortlaut

„BAMBERG. Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft am Freitagmorgen im Bamberger Inselgebiet, fahnden zahlreiche Einsatzkräfte nach den Tätern. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

