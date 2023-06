Ausgebüxte Kälber stellen sich an der Table-Dance-Bar an

Von: Markus Christandl

Die Kälber versammelten sich vor dem Table-Dance-Club. © Polizei Salzburg

Sieben Kälber sind in Obertauern im Salzburger Land von der Weide entlaufen. Zunächst hieß es, sie seien auf der Katschbergstraße. Doch von dort waren sie weiter ins Ortszentrum von Obertauern getrabt. Dort wurden die Tiere allesamt vor einem Club angetroffen.

Kuhglocken weisen den Weg

Im Winter steppt in Obertauern der Bär: Von den Pisten geht es oft ohne langem Aufenthalt in der Unterkunft zum Aprés-Ski. Im Sommer wird es im Nachtleben etwas ruhiger - aber auf solche Gäste ist man in den Clubs dann doch noch nicht angewiesen.. Die Polizei im Salzburger Land wurde in der Nacht auf Samstag gerufen, weil sich Rinder auf der Fahrbahn der Bundesstraße 99 - der Katschbergstraße - aufhalten sollen. Als die Beamten an der beschriebenen Stelle eintrafen, sahen sie hier zwar keine Rinder, sie hörten aber Kuhglocken.

Dem Bimmeln folgten die Polizisten bis in den Ort hinein. Nach kurzer Suche wurden die entlaufenen sieben Kälber vor einer Passage eines Hotels entdeckt. Die Jungtiere hatten sich gerade vor der Eingangstür eines Table-Dance Clubs versammelt.

Da es für sie allerdings an diesem Abend keinen Einlass gab, wurden sie vom benachrichtigen Eigentümer zurück auf ihre Weide gebracht.