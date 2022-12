„Sibirisches Kältehoch“: Dauerfrost und viel Schnee – Winter in Bayern nimmt Fahrt auf

Von: Felix Herz

Teilen

Der Dezember wird kälter – und weißer! In den kommenden Wochen ist mit viel Schnee zu rechnen – teils sogar bis in die tieferen Lagen.

München – Auf Twitter sammeln sich am Montag, 5. Dezember, bereits Fotos von Schnee in Deutschland. Ein verschneites Aachen ist zu sehen, ein weiterer User postete ein Foto von Schnee in Rheinland-Pfalz. Abgesehen von den höheren Berglagen ist in Bayern noch nicht viel vom weißen Glanz zu sehen – auch wenn am Wochenende vielerorts Schnee fiel. In den kommenden Tagen und Wochen dürfte sich das aktuellen Vorhersagen zufolge aber ändern.

Schnee und Dauerfrost in Bayern: Kältester Dezember seit Jahren auf dem Vormarsch

In der aktuellen Pressemitteilung von wetter.net spricht Diplom-Meteorologe Dominik Jung über die Wetteraussichten für den Dezember rund um den 3. Advent (11. Dezember). In den vergangenen Jahren habe man stets einen sehr warmen Auftakt in den Dezember beobachtet, doch im Jahr 2022 sei alles anders. „Bis zum 3. Advent geht das nasskalte Wetter mit Höchstwerte um 0 bis 5 Grad weiter, ab dem 3. Advent stellt sich verbreitet Dauerfrost ein, es kann dann bis ganz runter Schnee geben und der bleibt teilweise auch liegen“, heißt es in der Mitteilung.

Der Dezember ist so winterlich wie seit zwölf Jahren nicht mehr – zum 3. Advent sind Schnee und Dauerfrost wahrscheinlich. (Symbolbild) © snapshot / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Auch im wetternet-YouTube-Video ist Schnee im Dezember das Thema Nummer eins. Anhand verschiedener Wetterläufe erklärt Wetter-Experte Jung, dass es im Dezember richtig kalt wird, der Winter Fahrt aufnimmt. Rund um den 3. Advent könnte es in Bayern Temperaturen von minus zehn bis minus zwölf Grad geben, vor allem rund um die Landeshauptstadt München ist die Wetterkarte frostig lila angemalt. Doch auch in Richtung Nürnberg im Norden des Freistaats wird es kalt, hier ist die dominante Farbe dunkelblau – sie steht für bis zu minus fünf bis minus zehn Grad.

Hinsichtlich des Schnees sind sich die Wettermodelle nicht ganz einig – dass es schneien wird, gilt zwar als sicher, doch nicht in welchen Mengen der Schnee auch liegen bleiben wird und wo überall, ist noch unklar. Dem neuesten europäischen Wetterlauf zufolge gibt es aber „vor allem im Osten und Südosten zehn bis 15, teilweise 20 Zentimeter Schnee am 3. Advent“, erklärt Jung. Daher drohen laut Heidelberg24.de auch in Baden-Württemberg Schneefälle und Dezembersturm.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Weiße Weihnachten in Bayern? Die Chancen stehen gut

Wer im Jahr 2022 auf weiße Weihnachten in Bayern wettet, hat so gute Karten wie lange nicht mehr. „Der Dezember 2022 gibt sich so winterlich wie seit 12 Jahren nicht mehr. Zuletzt war es 2010 in einem Dezember richtig winterlich gewesen“, heißt es bei wetter.net. Die kalten Luftmassen bleiben auch erstmal, und damit würden die Chancen auf Schnee zum Weihnachtsfest steigen.

Der Temperaturabfall in Bayern wird sich auch noch diese Woche zeigen. Von bis zu fünf Grad am Montag, 5. Dezember, geht es Stück für Stück nach unten, bis am Freitag, 9. Dezember, nur noch etwa null Grad vorherrschen werden. Am Wochenende kann es immer wieder zu Schneefall und Schneeregen kommen, und „der kann auch in tieferen Lagen liegen bleiben“, so Jung im YouTube-wetternet-Video.

Herbst 2022: So kalt wie lange nicht mehr – Schuld ist ein „sibirisches Kältehoch“

Auch die abschließenden Ensemble-Vorhersagen zeigen, dass es in Richtung Mitte Dezember kalt wird in Bayern und Schnee bis in die tiefen Lagen möglich ist. Eine Erklärung dafür ist auch das „sibirische Kältehoch“, das derzeit noch über Russland steht, aber bald auch kalte Luft nach Osteuropa und Deutschland schieben wird, erklärt Jung.

Wie lange die Wetterlage anhalten wird, lässt sich derzeit nicht vorhersagen – sicher ist, dass es für den kalendarischen Herbst im Dezember 2022 ziemlich kalt ist. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.