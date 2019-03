Feuerwehr birgt Leiche aus Fluss in Unterfranken - Kripo ermittelt

Einen toten Mann hat die Feuerwehr aus dem Fluss Kahl im unterfränkischen Kahl am Main geborgen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Kahl am Main - Die Feuerwehr hat einen Mann tot aus dem Fluss Kahl im unterfränkischen Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) geborgen. Zeugen hatten den leblosen Körper am Donnerstag im Wasser treiben sehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Todesursache noch unklar - Kripo ermittelt

Die Identität des Mannes und die Todesursache waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Anzeichen für eine Gewalttat gab es den Angaben zufolge nicht.

dpa/cz

