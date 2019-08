Mann nutzt gefälschten Ausweis - und versteckt ihn in einer Semmel vor der Polizei

Ein kurioses Versteck wählte ein Mann für seinen gefälschten Ausweis. Damit die Polizei das Dokument nicht findet, versteckte er es kurzerhand in einer Semmel.

Kahl am Main - Einen kuriosen Fund gab es in Unterfranken. In einer Semmel wurde ein gefälschter Ausweis gefunden. Ein 34-jähriger Mann versuchte, den gefälschten Ausweis so vor der Polizei zu verstecken.

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war der Mann am Tag zuvor ins Visier geraten, weil er versucht hatte, bei einem Paketshop in einer Bäckerei in Kahl am Main ein Paket abzuholen.

Kahl am Main: Polizei kann Ausweis bei Festnahme nicht finden

„Der Mann hatte das Paket aber auf falschem Namen bestellt und wollte es mit einem dazu passenden gefälschten Ausweis abholen“, sagte ein Polizeisprecher. „Die Angestellten in dem Shop sind misstrauisch geworden und haben uns geholt.“ Die Beamten konnten den Ausweis aber bei der Festnahme nicht finden.

Kahl am Main: Ausweis taucht in Semmel wieder auf

Ein paar Stunden später tauchte das gefälschte Dokument dann wieder auf: Eine Passantin hatte es in einer Semmel gefunden und in einer anderen Bäckerei abgegeben. Der 34-Jährige hatte die Semmel offenbar rechtzeitig weggeworfen. Gegen ihn wird wegen diverser Straftaten ermittelt.

