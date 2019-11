Illegales Straßenrennen: Todesfahrer zahlen Ausgleich an Opfer-Familie - Polizist suspendiert 

Es ist schon verdammt traurig, wenn man bedenkt, daß all das nur passiert, weil so ein Depp unterwegs ist. In einem anderen Artikel wird gerade über einen Fall geschrieben, bei dem zwei junge Mädchen durch einen Raser getötet wurden. Die mitbeteiligten Unfallverursacher haben nur die Sorge, daß ihre Bewährungsstrafe zu hoch ausgefallen ist.