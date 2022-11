Kaltfront trifft Bayern: Erster Schnee am Wochenende möglich – „sogar bis in die Täler“

Von: Tanja Kipke

Der Spätsommer ist nun endgültig vorbei. Eine Kaltfront samt Sturmtief trifft Deutschland. In Bayern soll es zum Wochenende sogar schneien.

München – Es wird kalt im Freistaat. Erfreuten sich die Bayern in den letzten Wochen noch an spätsommerlichen Temperaturen um die 20 Grad, sinken die Temperaturen in dieser Woche drastisch. Bereits zur Mitte der Woche sind die Höchsttemperaturen auf 14 Grad abgesunken, zum Wochenende soll es richtig frostig werden. In der Nacht sind auch Minusgrade drin. Dann können auch die weißen Flocken vom Himmel kommen.

Wetter in Bayern: Neuschnee in den Bergen bereits am Wochenende

Dass es bereits im November schneit, darauf scheinen sich Experten geeinigt zu haben. Nach aktuellen Prognosen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) und The Weather Channel wird es wohl am Samstag (5. November) den ersten Schnee geben. Allerdings vorerst in den Alpen. Laut DWD liegt die Schneefallgrenze bei 1200 Metern. In den Nächten liege sie sogar noch etwas darunter (bei 1000 Metern). Noch vor einigen Tagen lag die Grenze bei über 3000 Metern.

Zugeschneite Mittelstation der Fellhornbahn: Vor allem in den Bergen wird es am Wochenende ordentlich schneien. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Über 2000 Meter Höhe kann es laut wetteronline.de bis zu einem halben Meter Neuschnee geben. Auf dem Brenner könnte es für einige Zentimeter Schnee reichen. Der Grund ist eine Kaltfront samt Sturmtief, die vom Atlantik kommt und im Norden Deutschlands auch für ordentlich Sturm sorgt.

Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel hält Schnee nicht nur in den Bergen für möglich. Das Tiefdruckgebiet bringe viel Regen mit, was bei den niedrigen Temperaturen in den Alpen für Schnee sorgt. Schenk sagt in seinem Vorhersage-Video: „Am Samstagmorgen könnte es sogar bis in die Täler Schnee geben“. Die Bayern müssen sich also in jedem Fall auf einen Wetter-Umschwung einstellen.

Wettervorhersage in Bayern für die nächsten Tage

Wie wird das Wetter im Freistaat in den nächsten Tagen? In manchen Regionen müssen sich die Bayern auf einen Temperatursturz einstellen – und der hat es in sich. Statt den 20 und 22 Grad der letzten Woche, liegen die Höchstwerte jetzt bei zehn und elf Grad. Ein enormer Temperaturunterschied.

Wettervorhersage Freitag (4. November) von wetter.com:

München: Zehn Grad, Regen

Augsburg: Neun Grad, Regen

Würzburg: Elf Grad, bewölkt

Regensburg: Elf Grad, Regen

Ingolstadt: Zehn Grad, Regen

Erlangen: Zehn Grad, Regen

Bayreuth: Zehn Grad, Regen

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter noch milder, Temperaturen zwischen zwölf und 15 Grad sind da noch drin. Am Freitag ist es dann in ganz Bayern frostig und regnerisch, bei Höchstwerten um die zehn Grad. In der Nacht zum Samstag soll es Minusgrade geben, am Morgen muss man lokal mit Frost rechnen.

Es gibt aber auch einen Lichtblick. Laut Schenk soll es bei den winterlichen Temperaturen nicht bleiben. In der nächsten Woche bahnen sich wieder wärmere Luftmassen an, die die Temperaturen steigen lassen. Wohl nicht ganz bis 20 Grad, aber zumindest um die 17 Grad. Schenk bezeichnet den Wechsel dennoch als „Spätsommer-Phase“. Und das, mitten im November. (tkip)

